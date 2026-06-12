Конфискованную квартиру Лебедева выставят на аукцион: что осталось внутри

Фонд государственного имущества выставит на аукцион квартиру российского дизайнера, блогера и пропагандиста Артемия Лебедева в центре Киева. Квартиру с видом на Золотые ворота ранее конфисковали, а деньги от продажи должны направить на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Что известно о конфискованной квартире Артемия Лебедева?

Об этом рассказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха на странице в Facebook.

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Аукцион по продаже квартиры должен состояться 30 июня 2026 года. Сама квартира расположена в историческом центре столицы, на улице Ярославов Вал, 8.

Площадь квартиры составляет 138,5 квадратных метров. Стартовая цена лота – 10 583 400 гривен. После ареста квартира долгое время была законсервирована. В ней остались вещи бывшего владельца, в частности книги, плакаты, посуда и другие предметы быта.

Как выглядит квартира российского пропагандиста Лебедева / Фото Фонда государственного имущества

И это не просто продажа имущества. Это – восстановления справедливости. Каждая гривна от реализации таких активов направляется в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России против Украины,

– отметили в Фонде госимущества.

Кто такой Артемий Лебедев?

Артемий Лебедев – российский дизайнер, блогер и пропагандист. Он публично поддерживал действия Кремля, оправдывал оккупацию украинских территорий и распространял антиукраинскую пропаганду.

В январе 2022 года Лебедев попал под санкции СНБО. В марте 2023 года СБУ сообщила ему о подозрении в оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

В июле 2023 года ВАКС удовлетворил иск Минюста и взыскал активы Лебедева в доход государства. В сентябре правительство передало эти активы Фонду госимущества для продажи или сдачи в аренду.

В том же году у Лебедева конфисковали две квартиры в Киеве: одну на Ярославовом Валу площадью 138,5 квадратных метров и еще одну на улице Саксаганского площадью около 193 квадратных метров.