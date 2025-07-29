В Украине для военнослужащих предусмотрено жилье. Какую именно квартиру может предоставить государство – просторную трехкомнатную или небольшую однокомнатную на окраине – зависит от конкретной ситуации каждого военного.

На какую жилую площадь могут рассчитывать защитники в 2025 году, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Какое жилье для военных предусматривает государство?

Предоставление жилья военным остается одним из социальных приоритетов, особенно в условиях войны. Государство декларирует обеспечение помещениями людей, которые стоят в квартирной очереди, участников боевых действий, ветеранов с инвалидностью и семьи погибших военнослужащих или компенсацию стоимости приобретения жилья.

В Минобороны отмечают, что военнослужащие имеют право стать на учет для получения постоянного жилья. Распределение квартир зависит от очередности и имеющегося жилого фонда.

После войны строительство станет одним из двигателей восстановления Украины. Но важно не только возводить дома, а создавать пространства, где хочется жить, наслаждаться комфортом и творить будущее. Понимая это, РИЕЛ уже сейчас проектирует не просто жилые комплексы, а места, которые соответствуют ценностям будущих жителей.

Сколько квадратных метров может получить военный?

Размер жилой площади, которую предоставляет государство, регулируется соответствующими нормами. Например, соответствии с постановлением Кабмина, общепринятый стандарт составляет 13,65 квадратного метра на одного человека. Однако эта норма касается общей очереди на жилье.

В случаях бесплатного предоставления квартир (в рамках программ для ветеранов или за счет местного бюджета) приблизительной нормой является 21 квадрат жилой площади на человека. Это означает, что общая площадь жилья обычно составляет 30 – 40 квадратных метров.

То есть военный без семьи, вероятнее всего, получит однокомнатную квартиру площадью до 40 квадратов. Если у военного есть жена и ребенок, площадь рассчитывается от 63 квадратов, что соответствует двухкомнатному или трехкомнатному жилью в экономсегменте.



Военные в Украине имеют право на жилье от государства / Фото Depositphotos

Возможна ли денежная компенсация вместо квартиры?

Из-за ограниченных возможностей государственного жилищного фонда все больше военнослужащих не получают квартиры, а вместо этого имеют право на денежную компенсацию. Сумма выплаты определяется в соответствии со средней стоимостью одного квадратного метра жилья в конкретном регионе.

В 2025 году для расчета компенсационной выплаты используется приблизительная цена 30 – 38 тысяч гривен за квадратный метр. Поэтому, если военному предусмотрены, например, 40 квадратных метров жилой площади, сумма компенсации может составлять от 1,2 до 1,5 миллиона гривен.

Однако на практике этих денег часто не хватает на приобретение полноценного жилья по рыночным ценам. Поэтому военные вынуждены или доплачивать из собственных сбережений, или покупать квартиры меньшей площади.

Есть ли местные программы поддержки военных?

В части регионов действуют дополнительные инициативы, которые помогают военным с жильем. Среди них:

бесплатное предоставление квартир из коммунального фонда;

льготные ипотечные кредиты (например, под 3% годовых сроком до 20 лет);

частичное финансирование покупки жилья из местного бюджета (до 50% стоимости).

В частности, такие программы работают в Киеве, Львове, Виннице, Тернополе. Они ориентированы не только на военнослужащих, но и на переселенцев, многодетные семьи и молодежь.