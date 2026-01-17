Где в Украине реально купить квартиру за 25 тысяч долларов и меньше

На вторичном рынке жилья в Украине все еще можно найти квартиры стоимостью до 25 тысяч долларов. Такие предложения сосредоточены лишь в нескольких регионах, хотя единичные бюджетные варианты встречаются почти по всей стране.

Где продают бюджетное жилье?

Впрочем, за низкую цену покупателям приходится мириться со скромной площадью, старым жилым фондом или необходимостью ремонта. О том, где в январе 2026 года можно приобрести квартиру по минимальному бюджету, 24 Канал сообщает со ссылкой на данные ЛУН.

Однокомнатные квартиры до 25 тысяч долларов предлагают в нескольких городах:

Запорожье – 15,5 тысячи долларов, за последний год стоимость снизилась на 11%;

Николаев – 20,3 тысячи долларов, цены упали на 1%;

Сумы и Харьков – 22,5 тысячи долларов, цены выросли на 13 – 14%.

Ранее за цену до 25 тысяч долларов жилье можно было купить и в Херсоне. Вероятно, теперь также, однако на портале указано, что данных по городу мало.

В Херсоне и Запорожье за такие деньги можно найти даже двухкомнатные квартиры – их средняя стоимость колеблется в пределах 22 – 23 тысяч долларов. Низкие цены в этих регионах в основном связаны с близостью к зоне боевых действий.

Есть ли дешевые квартиры в других регионах?

Указанные суммы являются средними показателями. В других городах также встречаются предложения до 25 тысяч долларов, однако покупателям придется уступать локацией, метражом или состоянием жилья.

По данным OLX Недвижимость, во Львове можно найти квартиры в диапазоне 20 – 25 тысяч долларов, но речь идет либо об очень маленьких площадях, или об объектах, требующих капитального ремонта. Отдельные бюджетные варианты встречаются и в Киеве – иногда от 10 тысяч долларов и меньше, однако для комфортного проживания такие квартиры также потребуют значительных вложений.

Где дешевле однокомнатная квартира – во Львове или Киеве?

Хотя средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке во Львове немного превышает киевскую, если сравнивать цены по районам, именно столица демонстрирует самые высокие показатели. В то же время на первичном рынке средняя цена за квадратный метр в Киеве и Львове почти одинакова.

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Киеве составляет примерно 68 тысяч долларов, с большим разрывом между районами – от почти 44 тысяч в Деснянском до 130 тысяч в Печерском, тогда как на первичном рынке стоимость колеблется в зависимости от класса жилья. Во Львове средняя цена однокомнатной квартиры даже несколько выше – около 69 тысяч долларов, а цены на первичном рынке почти сравнялись со столичными и в среднем составляют примерно 1 300 долларов за квадратный метр.