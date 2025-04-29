Сколько надо работать украинцу в Польше, чтобы заработать на квартиру

Стоимость квадратного метра жилья в Польше отличается в зависимости от региона. Например, чтобы в Варшаве купить квартиру, получая среднюю зарплату, придется откладывать более 15 лет.

О том, сколько нужно откладывать, чтобы купить собственное жилье в Польше, рассказывает 24 Канал.

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Сколько стоит квадрат недвижимости в Польше

Польша приняла более 1,5 миллиона украинцев. Часть из них покупает там собственную недвижимость. Цены на квартиры в Польше отличаются в зависимости от региона, размера и состояния жилья.

Средняя цена за квадратный метр в разных городах:

Варшава – 15 тысяч злотых;

Краков – 13,8 тысячи злотых;

Вроцлав – 11,3 тысячи злотых;

Гданьск – 12,4 тысячи злотых.

В меньших городах цены могут быть значительно ниже, в среднем цены колеблются от 5 до 7 тысяч злотых.

Какая средняя зарплата в Польше

По официальным данным Центрального статистического управления Польши, в польских городах такие средние зарплаты:

Краков – 10,7 тысяч злотых брутто;

Гданьск – 10,6 тысяч злотых;

Варшава – 10,5 тысяч злотых;

Вроцлав – 9,4 тысячи злотых.

Заметим, что после уплаты налогов чистый доход (нетто) будет меньше.



Чтобы купить квартиру в Варшаве, придется откладывать более 15 лет / Фото iStock

Сколько лет нужно откладывать на квартиру

Чтобы упростить расчеты, предположим, что вы экономите 50% своего чистого дохода на приобретение квартиры – примерно 4 тысячи злотых в месяц. А квартира будет иметь площадь 50 квадратных метров.

у Варшаве на такое жилье можно будет накопить за 15,5 года ;

на такое жилье можно будет накопить за ; в Кракове за чуть более чем 14 лет ;

за чуть более чем ; во Вроцлаве – за почти 12 лет ;

– за почти ; в Гданьске – за почти 13 лет.

В меньших городах цены на жилье ниже, однако и зарплаты меньше. Поэтому откладывать на собственную квартиру придется примерно столько же.

Напомним, в 2024 году украинцы стали владельцами почти 9 тысяч квартир в Польше. Если сравнивать с предыдущим годом, то зафиксировали рост этого показателя на 25%. Больше всего жилья купили в Варшаве. Также популярными локациями для покупки недвижимости являются Краков и Вроцлав.