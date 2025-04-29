Сколько надо работать украинцу в Польше, чтобы заработать на квартиру
- Стоимость квадратного метра жилья в Польше варьируется в зависимости от города. Такой же является ситуация с зарплатами.
- Чтобы накопить на квартиру площадью 50 квадратных метров, экономя 50% чистого дохода, в крупных городах нужно от 12 до почти 16 лет.
Стоимость квадратного метра жилья в Польше отличается в зависимости от региона. Например, чтобы в Варшаве купить квартиру, получая среднюю зарплату, придется откладывать более 15 лет.
О том, сколько нужно откладывать, чтобы купить собственное жилье в Польше, рассказывает 24 Канал.
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Сколько стоит квадрат недвижимости в Польше
Польша приняла более 1,5 миллиона украинцев. Часть из них покупает там собственную недвижимость. Цены на квартиры в Польше отличаются в зависимости от региона, размера и состояния жилья.
Средняя цена за квадратный метр в разных городах:
- Варшава – 15 тысяч злотых;
- Краков – 13,8 тысячи злотых;
- Вроцлав – 11,3 тысячи злотых;
- Гданьск – 12,4 тысячи злотых.
В меньших городах цены могут быть значительно ниже, в среднем цены колеблются от 5 до 7 тысяч злотых.
Какая средняя зарплата в Польше
По официальным данным Центрального статистического управления Польши, в польских городах такие средние зарплаты:
- Краков – 10,7 тысяч злотых брутто;
- Гданьск – 10,6 тысяч злотых;
- Варшава – 10,5 тысяч злотых;
- Вроцлав – 9,4 тысячи злотых.
Заметим, что после уплаты налогов чистый доход (нетто) будет меньше.
Чтобы купить квартиру в Варшаве, придется откладывать более 15 лет / Фото iStock
Сколько лет нужно откладывать на квартиру
Чтобы упростить расчеты, предположим, что вы экономите 50% своего чистого дохода на приобретение квартиры – примерно 4 тысячи злотых в месяц. А квартира будет иметь площадь 50 квадратных метров.
- у Варшаве на такое жилье можно будет накопить за 15,5 года;
- в Кракове за чуть более чем 14 лет;
- во Вроцлаве – за почти 12 лет;
- в Гданьске – за почти 13 лет.
В меньших городах цены на жилье ниже, однако и зарплаты меньше. Поэтому откладывать на собственную квартиру придется примерно столько же.
Напомним, в 2024 году украинцы стали владельцами почти 9 тысяч квартир в Польше. Если сравнивать с предыдущим годом, то зафиксировали рост этого показателя на 25%. Больше всего жилья купили в Варшаве. Также популярными локациями для покупки недвижимости являются Краков и Вроцлав.