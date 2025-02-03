"Не верится": владелец был шокирован, увидев свою квартиру после 32 лет сдачи в аренду

Владелец квартиры в штате Мэн показал, как выглядит жилье после 32 лет аренды. Съемщица действительно жила там с 1992 года, пока не решила переехать.

Дело в том, что женщина оставила квартиру в почти идеальном состоянии. Владелец был шокирован, чем поделился в своем видео в тиктоке, пишет 24 Канал.

Интересно "Лучше, чем у некоторых дома": как женщина превратила сарай в уютный домик

Как выглядит квартира после 32 лет аренды

31-летний Саид купил это жилье в мае 2024 года. То есть арендаторка заехала в квартиру еще до его рождения.

Совсем не похоже, что в этом месте жили 32 года. Несмотря на то, что бытовая техника старше меня, но ковры и пол – безупречны,

– рассказал мужчина в одном из интервью.

Сейчас в квартире продолжается капитальный ремонт, после чего она вновь будет домом для арендаторов. "Возможно, еще на 32 года", – шутит Саид.

Владелец показывает квартиру, в которой жила арендаторка: видео

Интересно, что средняя продолжительность проживания арендатора в многоквартирном доме в США составляет чуть больше чем 2 года.

Как отреагировали пользователи тиктока

Видео Саида стало вирусным и собрало почти 1 миллион просмотров. Пользователи были поражены состоянием жилья.

Ого, даже не верится, квартира практически безупречна. И женщина держала все в чистоте,

– отметил один из комментаторов.

Многие пользователи были шокированы сроком найма, ведь 32 года жизни на одной и той же арендованной квартире – это редкость.