Новый тренд на рынке жилья: почему квартиры студии дорожают
- Квартиры-студии в Украине дорожают быстрее однокомнатных из-за растущего спроса, особенно среди молодежи и инвесторов.
- В Киеве цены на квартиры-студии колеблются от 40 до 66 тысяч долларов, во Львове – от 35 до 102 тысяч долларов, в зависимости от района и дополнительных услуг.
Рынок первичной недвижимости Украины меняется – квартиры-студии дорожают быстрее традиционных однокомнатных. Спрос на компактное и функциональное жилье растет, особенно среди молодежи.
Что такое квартира-студия?
Квартира-студия – это жилье, где нет внутренних стен, кроме ванной комнаты, пишет 24 Канал со ссылкой на РИЕЛ.
В ней объединены зона отдыха, кухня и обеденное пространство. Такая планировка позволяет создать открытое пространство, которое легко адаптировать под собственные нужды, а компактность делает студии доступными по цене и удобными для одного или двух жителей.
Какие преимущества квартиры-студии?
- Цена и площадь. Студии обычно меньше однокомнатных на несколько квадратных метров, поэтому дешевле не только при покупке, но и в расходах на коммунальные услуги.
- Гибкость пространства. Отсутствие стен позволяет зонировать помещение под спальню, рабочий кабинет или гостиную по собственному желанию.
- Экономия на ремонте и мебели. Меньшая площадь означает меньшие затраты на отделку и обустройство.
Есть ли недостатки?
- Кухня и зона отдыха расположены вместе, поэтому запахи от приготовления могут распространяться по всему помещению.
- Если в помещении живет два человека, может быть неудобно.
- Компактное пространство может требовать компромиссов в размещении мебели и зонировании.
Почему студии дорожают быстрее однокомнатных?
Часто студии – это ограниченное предложение на рынке недвижимости, спрос растет, и цену повышают. Также смартквартиры интересуют инвесторов, потому что спрос на аренду такого жилья с каждым годом увеличивается.
Инвесторам, которые покупают такие квартиры, чтобы сдавать аренду в будущем, не приходится много тратить на мебель и ремонт. А в жилых комплексах аренда квартиры площадью 21 квадратный метр может стоить 13 тысяч гривен может стоить 13 тысяч гривен и более в зависимости от расположения.
Сколько стоят квартиры студии?
По данным РИЕЛ, на первичном рынке квартиры студии в Киеве стоят от 40 тысяч до 66 тысяч долларов. Во Львове – от 35 тысяч до 102 тысяч долларов.
Цены варьируются в зависимости от района, площади и наличия дополнительных услуг, например, готового ремонта или мебели.
Сколько стоят другие квартиры на первичном рынке?
Однокомнатные квартиры стоят от 47 тысяч до 180 тысяч долларов, двухкомнатные – от 65 до 323 тысяч долларов, а трехкомнатные – от 82 до 489 тысяч долларов. Цены в Киеве выросли из-за высокой стоимости строительства и активного спроса в центральных районах города.
Во Львове жилье немного дешевле. Однокомнатные квартиры можно найти от 18 тысяч до 185 тысяч долларов, двухкомнатные – от 56 до 196 тысяч, трехкомнатные – от 100 до 250 тысяч долларов.