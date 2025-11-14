Что такое квартира-студия?

Квартира-студия – это жилье, где нет внутренних стен, кроме ванной комнаты, пишет 24 Канал со ссылкой на РИЕЛ.

В ней объединены зона отдыха, кухня и обеденное пространство. Такая планировка позволяет создать открытое пространство, которое легко адаптировать под собственные нужды, а компактность делает студии доступными по цене и удобными для одного или двух жителей.

Какие преимущества квартиры-студии?

Цена и площадь. Студии обычно меньше однокомнатных на несколько квадратных метров, поэтому дешевле не только при покупке, но и в расходах на коммунальные услуги. Гибкость пространства. Отсутствие стен позволяет зонировать помещение под спальню, рабочий кабинет или гостиную по собственному желанию. Экономия на ремонте и мебели. Меньшая площадь означает меньшие затраты на отделку и обустройство.

Есть ли недостатки?

Кухня и зона отдыха расположены вместе, поэтому запахи от приготовления могут распространяться по всему помещению.

Если в помещении живет два человека, может быть неудобно.

Компактное пространство может требовать компромиссов в размещении мебели и зонировании.

Почему студии дорожают быстрее однокомнатных?

Часто студии – это ограниченное предложение на рынке недвижимости, спрос растет, и цену повышают. Также смартквартиры интересуют инвесторов, потому что спрос на аренду такого жилья с каждым годом увеличивается.

Инвесторам, которые покупают такие квартиры, чтобы сдавать аренду в будущем, не приходится много тратить на мебель и ремонт. А в жилых комплексах аренда квартиры площадью 21 квадратный метр может стоить 13 тысяч гривен может стоить 13 тысяч гривен и более в зависимости от расположения.

Сколько стоят квартиры студии?

По данным РИЕЛ, на первичном рынке квартиры студии в Киеве стоят от 40 тысяч до 66 тысяч долларов. Во Львове – от 35 тысяч до 102 тысяч долларов.

Цены варьируются в зависимости от района, площади и наличия дополнительных услуг, например, готового ремонта или мебели.

Сколько стоят другие квартиры на первичном рынке?