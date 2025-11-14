Новий тренд на ринку житла: чому квартири студії дорожчають

Ринок первинної нерухомості України змінюється – квартири-студії дорожчають швидше за традиційні однокімнатні. Попит на компактне та функціональне житло зростає, особливо серед молоді.

Що таке квартира-студія?

Квартира‑студія – це житло, де немає внутрішніх стін, окрім ванної кімнати, пише 24 Канал з посиланням на РІЕЛ.

Дивіться також Фінансовий моніторинг ринку нерухомості: до чого готуватися у 2026 році

У ній поєднані зона відпочинку, кухня та обідній простір. Таке планування дозволяє створити відкритий простір, який легко адаптувати під власні потреби, а компактність робить студії доступними за ціною та зручними для одного чи двох мешканців.

Які переваги квартири-студії?

Ціна та площа. Студії зазвичай менші за однокімнатні на кілька квадратних метрів, тому дешевші не лише при купівлі, але й у витратах на комунальні послуги. Гнучкість простору. Відсутність стін дозволяє зонувати приміщення під спальню, робочий кабінет чи вітальню за власним бажанням. Економія на ремонті та меблях. Менша площа означає менші витрати на оздоблення та облаштування.

Чи є недоліки?

Кухня і зона відпочинку розташовані разом, тому запахи від готування можуть поширюватися по всьому приміщенню.

Якщо у приміщенні живе двоє людей, може бути незручно.

Компактний простір може вимагати компромісів у розміщенні меблів та зонуванні.

Чому студії дорожчають швидше за однокімнатні?

Часто студії – це обмежена пропозиція на ринку нерухомості, попит зростає, і ціну підвищують. Також смартквартири цікавлять інвесторів, бо попит на оренду такого житла з кожним роком збільшується.

Інвесторам, які купляють такі квартири, щоб здавати оренду у майбутньому, не доводиться багато витрачати на меблі та ремонт. А у житлових комплексах оренда квартири площею 21 квадратний метр може коштувати 13 тисяч гривень і більше залежно від розташування.

Скільки коштують квартири студії?

За даними РІЕЛ, на первинному ринку квартири студії у Києві коштують від 40 тисяч до 66 тисяч доларів. У Львові – від 35 тисяч до 102 тисяч доларів.

Ціни варіюються залежно від району, площі та наявності додаткових послуг, наприклад, готового ремонту чи меблів.

Скільки коштують інші квартири на первинному ринку?