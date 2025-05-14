Сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Германии
- Стоимость квадратного метра жилья в Германии варьируется от 2 500 евро в маленьких городах до 7 411,78 евро в Мюнхене.
- Средние зарплаты в немецких городах колеблются от 3 485,92 евро в Дрездене до 4 746,58 евро в Мюнхене.
- Время, необходимое для накопления на квартиру площадью 50 квадратов, при условии отложения 50% зарплаты, составляет от почти 7 лет в Дортмунде до 13 лет в Мюнхене.
Чтобы сэкономить на покупку собственной квартиры, в разных городах Германии нужно разное количество времени. Например, в Мюнхене на это в среднем уйдет 13 лет, зато в Дортмунде менее 7.
О том, сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Германии, в зависимости от того города, в котором он проживает, рассказывает 24 Канал.
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Какие цены на жилье в Германии
Стоимость одного квадратного метра квартиры в Германии ощутимо отличается в зависимости от города. По данным Digital Daily News, по состоянию на середину мая цены следующие:
- Дортмунд – 3 111,61 евро за квадрат;
- Дрезден – 3 771,17;
- Ганновер – 3 854,99;
- Дюссельдорф – 4 796,54;
- Берлин – 4 895,05;
- Кельн – 5 041,36
- Штутгарт – 5 162,53;
- Гамбург – 5 342,13;
- Франкфурт-на-Майне – 5 986,56;
- Мюнхен – 7 411,78.
В маленьких городах квадрат жилой недвижимости может стоить и на уровне 2 500 евро.
Какие зарплаты в Германии
Согласно информации на портале kununu.com, в немецких городах такие средние зарплаты:
- Дрезден – 3 485,92 евро в месяц;
- Дортмунд – 3 846,42;
- Берлин – 3 923;
- Ганновер – 3 994,16;
- Кельн – 4 136,75 евро;
- Гамбург – 4 186;
- Дюссельдорф – 4 314,5;
- Штутгарт – 4 638;
- Франкфурт-на-Майне – 4 711,58;
- Мюнхен – 4 746,58.
Одним из городов, где быстрее всего можно накопить на квартиру, является Дортмунд / Фото iStock
Сколько лет нужно откладывать на квартиру
Чтобы упростить расчеты, предположим, что украинцы, проживающие в Германии, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. А само жилье будет иметь площадь 50 квадратных метров.
При таких условиях на собственную квартиру удастся отложить за столько лет:
- Дортмунд – почти 7 лет;
- Дрезден – 9 лет;
- Ганновер – более 8 лет;
- Дюссельдорф – более 9 лет;
- Берлин – более 10 лет;
- Кельн – более 10 лет;
- Штутгарт – более 9 лет;
- Гамбург – почти 11 лет;
- Франкфурт-на-Майне – почти 11 лет;
- Мюнхен – 13 лет.