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6 июля, 14:35
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Жилье после взрывов: сколько домов повредила Россия в столице Украины

Валерия Городинская
Основні тези
  • В Киеве с начала вторжения повреждено 1,6 тысячи жилых домов и 342 объекта частной собственности.
  • 41 многоквартирный дом восстанавливается за счет бюджета города, а на 25 домах работы уже завершены.

С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 1 июля 2025 года в столице Украины было повреждено 1,6 тысячи жилых домов. В то же время в городе в результате боевых действий было повреждено еще и 342 объекта частной собственности.

На сегодня в КГГА определен 41 многоквартирный жилой дом, который получил значительные повреждения и восстанавливается за счет средств бюджета города Киева, передает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес.

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Как в столице повредили многоквартирные дома

Известно, что Киевская городская военная администрация утвердила план работ по техническому обследованию зданий и сооружений, поврежденных в результате военных действий.

Зато КП Киевэкспертиза получила поручение провести обследование этих объектов, по результатам которых будут составляться акты и отчеты по техническому обследованию.

Согласно плану работ, по состоянию на настоящее время (1 июля) в городе Киеве повреждено 1609 жилых домов, 
– говорится в сообщении.

  • Как сообщает заказчик восстановительных работ КП Житлоинвестбуд-УКБ, в Киеве на 25 жилых домах восстановительные работы уже завершены.
  • В то же время выполняются такие работы на 16 жилых домах.
  • Еще в 212 многоквартирных домах в 2022 году были выполнены восстановительные работы по замене поврежденных оконных и дверных блоков, а также ремонт кровли.