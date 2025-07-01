В Киеве продают необычную квартиру почти за 8 миллионов гривен: сеть поразил ее интерьер

В Киеве появилось объявление о продаже довольно нестандартной квартиры. Она имеет очень интересный интерьер и стоит почти 8 миллионов гривен.

Информацию о жилье разместили на одной из инстаграм-страниц. Детали рассказывает 24 Канал.

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Необычная квартира в Киеве

В описании квартиры в Киеве, которую выставили на продажу, указано, что на фото показана только одна комната, а остальные помещения можно увидеть во время личного просмотра.

Продам квартиру. О такой мечтает каждый. Четырехкомнатная с новым дизайнерским ремонтом,

– говорится в сообщении.

На фото видно, что пол комнаты устлан коврами с черно-белыми орнаментами. Аналогичный узор есть и на стенах, а потолок также украшен рисунками. Мебели в комнате нет – вероятно, квартира продается без нее.

В то же время объявление не содержит информации о этаже, состояние здания или точное расположение – только упоминается, что дом "новый". Также неизвестно, все ли помещение имеет такой неординарный дизайн, или только одна комната. Известно, что в квартире сделан новый санузел. Рядом есть школа, детский сад, магазины, лес и стадион.

Цена жилья – 190 тысяч долларов, то есть 7,95 миллиона гривен.

Квартира с интересным дизайном в Киеве / Фото autobazar_ua1

Как на необычное жилье реагирует сеть

В соцсетях квартира уже вызвала активное обсуждение. Пользователи шутят с ее стиля, сравнивая его со стереокартинками, что когда-то были на тетрадях. Некоторые отмечают, что даже от созерцания фото жилья уже кружится голова. Другие же интересуются, что случилось с предыдущими владельцами.

