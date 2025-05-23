В Киеве сдают квартиру с террасой и собственным кинотеатром: как выглядит и сколько стоит

В Киеве в аренду предлагают квартиру с собственным кинотеатром и террасой. Жилье имеет 4 комнаты и расположено на 24 этаже.

Соответствующее объявление разместили на портале OLX, информирует 24 Канал. Дом расположен недалеко от станции метро Позняки.

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Какие условия в квартире

Квартира размещена на трех уровнях, имеет высоту потолков – 3,1 метра.

Просторная, светлая и полностью укомплектована всем необходимым для комфортного проживания – качественная мебель, современная бытовая техника, домашний кинотеатр,

– говорится в объявлении.

Арендная плата за четырехкомнатную квартиру составляет 1 500 долларов, что эквивалентно более 62 тысячам гривен. Апартаменты размещены на 24 этаже 26-этажного дома и имеют два отдельных санузла.

Планировка жилья предусматривает:

просторную кухню-гостиную;

три спальни (одна из них – детская);

две ванные комнаты с теплым полом;

уникальную террасу площадью 150 квадратных метров (единственная в этом доме);

площадью 150 квадратных метров (единственная в этом доме); пять балконов и гардеробную;

отдельную гостиную на втором уровне с большим диваном и домашним кинотеатром.

Как выглядит квартира в Киеве с террасой и кинотеатром / Фото T.H.E. Capital

Что известно о доме

Дом возвели в 2008 году по монолитно-каркасной технологии. На каждом этаже есть только четыре квартиры. Комплекс оборудован системой видеонаблюдения, охраной и сигнализацией.

В пешей доступности – два супермаркета, аптеки, кафе, школа и детский сад. Неподалеку расположено озеро Серебряный Кол. Жилой комплекс также имеет удобный въезд в подземный паркинг и гостевые места для авто во дворе.

К слову, в течение последнего года цены на аренду в Киеве существенно выросли в каждом районе. Наибольший ценовой скачок зафиксировали в Шевченковском районе – на 33%.