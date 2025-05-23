В Киеве сдают квартиру с террасой и собственным кинотеатром: как выглядит и сколько стоит
- В Киеве сдают в аренду четырехкомнатную квартиру с террасой и домашним кинотеатром на 24 этаже.
- Цена за аренду довольно высокая.
В Киеве в аренду предлагают квартиру с собственным кинотеатром и террасой. Жилье имеет 4 комнаты и расположено на 24 этаже.
Соответствующее объявление разместили на портале OLX, информирует 24 Канал. Дом расположен недалеко от станции метро Позняки.
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Какие условия в квартире
Квартира размещена на трех уровнях, имеет высоту потолков – 3,1 метра.
Просторная, светлая и полностью укомплектована всем необходимым для комфортного проживания – качественная мебель, современная бытовая техника, домашний кинотеатр,
– говорится в объявлении.
Арендная плата за четырехкомнатную квартиру составляет 1 500 долларов, что эквивалентно более 62 тысячам гривен. Апартаменты размещены на 24 этаже 26-этажного дома и имеют два отдельных санузла.
Планировка жилья предусматривает:
- просторную кухню-гостиную;
- три спальни (одна из них – детская);
- две ванные комнаты с теплым полом;
- уникальную террасу площадью 150 квадратных метров (единственная в этом доме);
- пять балконов и гардеробную;
- отдельную гостиную на втором уровне с большим диваном и домашним кинотеатром.
Как выглядит квартира в Киеве с террасой и кинотеатром / Фото T.H.E. Capital
Что известно о доме
Дом возвели в 2008 году по монолитно-каркасной технологии. На каждом этаже есть только четыре квартиры. Комплекс оборудован системой видеонаблюдения, охраной и сигнализацией.
В пешей доступности – два супермаркета, аптеки, кафе, школа и детский сад. Неподалеку расположено озеро Серебряный Кол. Жилой комплекс также имеет удобный въезд в подземный паркинг и гостевые места для авто во дворе.
К слову, в течение последнего года цены на аренду в Киеве существенно выросли в каждом районе. Наибольший ценовой скачок зафиксировали в Шевченковском районе – на 33%.