В Одессе квартиру продают за менее чем 10 тысяч долларов: почему цена такая низкая

На рынке Одессы появилось объявление о продаже квартиры за менее чем 10 тысяч долларов. Цена низкая, однако имеет свое объяснение.

Предложение появилось на платформе OLX. Детали о помещении рассказывает 24 Канал.

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Жилье в Одессе за менее чем 10 тысяч

В Одессе продают бюджетное жилье. Однако недвижимость имеет существенный недостаток: она требует капитального ремонта – от фундамента до кровли.

Общая площадь объекта – 34 квадратных метров. Жилье расположено на первом этаже одноэтажного здания. Продавец отметил, что есть возможность надстройки второго этажа. Кроме того, квартира имеет приусадебный участок и выгодное расположение – всего в нескольких минутах от центра Одессы, в Приморском районе.

Однако техническое состояние дома – критическое. С фото и описания видно, что помещение находится в крайне запущенном состоянии: голые стены, местами – открытый кирпич, поврежденная или осыпавшаяся штукатурка, следы влаги и плесени, которые свидетельствуют о проблемах с гидроизоляцией.

Санузел в доме отсутствует, отопление обеспечивается твердым топливом, а все коммуникации – только во дворе. Новому владельцу придется самостоятельно подключать воду, электричество и канализацию. Окна – старые деревянные рамы с поврежденными или загрязненными стеклами.

Как выглядит квартира / Фото OLX

Потолок имеет трещины, местами частично обвалился, открывая деревянные балки. Пол – неровный, местами с провалами, в некоторых помещениях сохранились старые деревянные конструкции, которые уже не выполняют своей функции.

Следует учесть состояние двора – он также запущен.

Несмотря на заявленную цену в 418 386 грн (9 990 долларов), фактические затраты на ремонт могут в несколько раз превысить стоимость самого объекта.

Средние цены на квартиры в Одессе

По информации на портале ЛУН, в июле 2025 году средняя цена на однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Одессе составляет 44 тысячи долларов, двухкомнатную – 63 тысячи, а трехкомнатную – 85 тысяч.