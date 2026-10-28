Где в Украине выгоднее купить квартиру, чем снимать: сравнение городов

Аренда однокомнатной квартиры во Львове составляет около 70 % медианной зарплаты, а в Ивано-Франковске – 77 %. В то же время стоимость квартиры на вторичном рынке в этих городах эквивалентна 12,5 и 8,1 года арендных платежей соответственно. В Киеве жилье дороже по сравнению с арендой – на его стоимость нужно потратить сумму, эквивалентную почти 16 годам аренды.

Где аренда забирает наибольшую часть зарплаты

Стоимость аренды жилья в Украине существенно различается в зависимости от города. По данным ЛУН, по состоянию на 25 октября 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет около 23 тысяч гривен в месяц. За год цена выросла на 28%.

В Ивано-Франковске аренда стоит около 22 800 гривен – на 46% больше, чем год назад. В Киеве медианная цена составляет 16 тысяч гривен, а за год она снизилась на 6%. Но сравнивать города только по сумме аренды недостаточно. Здесь важно также учитывать, какую часть дохода приходится отдавать на жилье.

Итак, аренда забирает:

примерно 70% медианной зарплаты во Львове,

77% – в Ивано-Франковске

43% – в Киеве.

В некоторых городах арендная плата за год выросла особенно заметно. Например:

в Тернополе зафиксировали рост на 78%,

в Харькове – на 100%,

в Ивано-Франковске – на 46%.

В то же время в Киеве и Сумах медианные цены снизились. Поэтому арендаторам следует понимать, что рынок аренды в разных регионах развивается по-разному.

Сколько лет нужно платить за аренду, чтобы сумма сравнялась со стоимостью квартиры

Один из способов сравнить аренду и покупку – сопоставить стоимость квартиры с годовыми расходами на аренду. По данным сервиса по состоянию на 26 октября 2026 года, стоимость квартиры эквивалентна:

8,1 года аренды в Ивано-Франковске;

12,5 года аренды во Львове;

15,9 года аренды в Киеве;

11,8 года аренды в Луцке;

9 годам аренды в Днепре;

16,2 года аренды в Одессе.

Обратите внимание! Это ориентир для сравнения рынков, а не точный срок окупаемости квартиры. К тому же, расчет не учитывает расходы на ремонт, налоги, страхование, содержание жилья, проценты по кредиту и возможное изменение цен на недвижимость. В то же время он показывает, насколько соотносятся стоимость покупки и арендная плата в разных городах.

Где дорожают квартиры на первичном рынке

Стоимость покупки жилья также растет, но темпы различаются в зависимости от города и класса новостройки. По данным ЛУН, по состоянию на 26 октября медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках:

во Львове составляет 70 800 гривен. За год показатель вырос примерно на 20%;

в Киеве квадратный метр стоит 65 700 гривен – на 19% больше, чем в прошлом году;

в Черновцах медианная стартовая цена квадратного метра достигла 56 400 гривен, а годовой рост составил около 34%.

в Ивано-Франковске стоимость квадратного метра на первичном рынке также выросла – до около 47 500 гривен.

По состоянию на начало октября медианная цена самой дешевой квартиры в новостройке составляла:

около 3,1 миллиона гривен во Львове,

2,6 миллиона в Киеве

1,9 миллиона в Ивано-Франковске.

Обратите внимание! Это показатель минимального предложения на первичном рынке, а не цена типовой квартиры в каждом городе.

Когда покупка может быть выгоднее аренды

Покупка жилья может иметь финансовый смысл, если человек планирует жить в одном городе в течение длительного времени, имеет достаточные сбережения и не тратит на приобретение все финансовые резервы. Собственная квартира также обеспечивает большую предсказуемость, ведь владельцы жилья не столкнутся с решением арендодателя изменить цену или расторгнуть договор.

Важно! Сравнивать арендную плату только с будущим платежом за собственное жилье неправильно. К стоимости покупки нужно добавить первоначальный взнос, проценты, страхование, оформление сделки, ремонт и расходы на содержание квартиры. Если речь идет о новостройке, важно проверить готовность дома, документы застройщика и реальные сроки ввода в эксплуатацию.

Для тех, кто рассматривает возможность получения кредита, отдельной возможностью является государственная программа "еОселя". Условия участия, допустимую стоимость жилья, требования к заемщику и размер первоначального взноса необходимо проверять на момент подачи заявки: право на льготную ипотеку имеют не все покупатели, а параметры программы могут меняться.

Когда аренда – более разумное решение

Аренда может быть выгоднее для тех, у кого нет накоплений на первоначальный взнос, кто не уверен в долгосрочных планах или хочет сэкономить деньги на другие цели. Она также позволяет быстрее сменить город или район, если изменятся работа, семейные обстоятельства или ситуация с безопасностью.

Особенно важно не вкладывать все сбережения в недвижимость без финансового резерва. После покупки могут возникнуть непредвиденные расходы, а продать квартиру быстро и без потерь удается не всегда. Для человека, которому могут понадобиться деньги в ближайшие несколько лет, ликвидность сбережений иногда важнее, чем владение жильем.

Что нужно учесть перед принятием решения

Чтобы сравнить два варианта, стоит рассчитать полную стоимость владения квартирой в перспективе нескольких лет и сопоставить ее с расходами на аренду. В расчете должны учитываться не только ежемесячные платежи, но и первоначальный взнос, проценты по кредиту, ремонт, коммунальные услуги, страхование и возможные расходы при продаже.

Отдельно следует учесть, что арендные ставки и цены на жилье могут меняться по-разному. Если квартира дорожает быстрее, чем аренда, покупка может казаться более привлекательной, но это не гарантирует, что ее удастся продать с прибылью. Точно так же быстрый рост арендной платы не означает автоматически, что покупка доступна конкретной семье.

Какие ограничения программы "еОселя" затрудняют покупку жилья

Государственная программа "еОселя" позволяет отдельным категориям украинцев получить ипотеку по льготной ставке, однако на практике приобрести жилье на ее условиях удается не всем. Одним из препятствий может быть разница между фактической ценой квартиры и условной стоимостью квадратного метра, которую учитывают при оформлении кредита.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха. По ее словам, программа предусматривает выгодные условия для определенных категорий заемщиков, в частности военнослужащих, медиков, педагогов и ученых. В то же время на практике возможности покупателей могут ограничиваться стоимостью жилья, соответствующего требованиям программы.

Елена Гайдамаха Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Покупать жилье по программе "еОселя" всегда было выгодно.

По словам Гайдамахи, одна из проблем заключается в том, что стоимость квартир на рынке может существенно превышать показатель, который учитывается при кредитовании. В качестве примера она привела Киев, где, по ее оценке, квадратный метр в современной однокомнатной квартире в новостройке может стоить более 100 тысяч гривен. В то же время опосредованная стоимость составляет около 64 тысяч гривен за квадратный метр.

Из-за этой разницы, как отмечает эксперт, даже платежеспособный покупатель может столкнуться с трудностями при оформлении кредита. Поэтому важно заранее выяснить в банке, как именно будет рассчитываться стоимость выбранного жилья и будет ли оно соответствовать условиям программы.

Еще одно ограничение – выбор квартир. По словам Гайдамахи, часть доступных по программе предложений приходится на новостройки без отделки. В таком случае покупателю нужно иметь дополнительные сбережения на ремонт и быть готовым отложить переезд.

Чтобы сделать нормальный ремонт в однокомнатной квартире до полномасштабного вторжения, требовалось от полугода до восьми месяцев. На сегодняшний день – больше года,

– рассказала она.

Эксперт также обратила внимание на то, что не все застройщики сотрудничают с программой. По ее наблюдениям, выбор новостроек, которые можно приобрести по программе "еОселя", остается ограниченным.

Поэтому перед оформлением льготной ипотеки стоит оценить не только процентную ставку и ежемесячный платеж, но и доступность квартир, необходимость ремонта, дополнительные расходы и срок до заселения. Если покупателю нужно жилье, в котором можно жить сразу, ограниченный выбор подходящих объектов может стать существенным фактором при принятии решения.

К слову, украинцы учитывают множество факторов при выборе нового жилья. Подавляющее большинство тех, кто выбирает новую квартиру, делают это, чтобы изменить текущие жилищные условия. Важными факторами являются наличие резервного питания, автономность, безопасность и близость к центру.