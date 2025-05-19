Поражает не только видом, но и ценой: в Виннице продают элитную квартиру

В Виннице на продажу выставили элитную квартиру, которая по стоимости конкурирует с недвижимостью в центре Киева. Из окон квартиры открывается красивый вид на город.

О продаже жилья рассказал в тиктоке Богдан Когут. Как выглядит квартира, рассказывает 24 Канал.

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Элитная квартира в Виннице

В Виннице выставили на продажу элитную квартиру, которая стоит 219 тысяч долларов (более 9 миллионов гривен). Примерно такой же является стоимость жилья в Киеве, в частности неподалеку Майдана Независимости.

Квартира расположена в современном жилом комплексе, который отличается привлекательной архитектурой и развитой инфраструктурой. Автор видео отмечает, что из окон открывается захватывающий вид на город.

Жилье имеет площадь 70 квадратных метров. Оно расположено на 15 этаже. В квартире две комнаты, а стены возведены из керамического блока.

Так выглядит квартира за 219 тысяч долларов в Виннице / Фото с сайта DIM.RIA

Какие средние цены на квартиры в Виннице

Цена на квартиру вызвала активное обсуждение среди местных жителей и экспертов, ведь средняя стоимость квадратного метра в Виннице обычно значительно ниже, чем в Киеве.

Согласно данным портала OLX, по состоянию на май 2025 года двухкомнатное жилье на вторичном рынке Винницы в среднем стоит 2,47 миллиона гривен, а в новостройках такое жилье продают за 2,98 миллиона гривен. За последний год цены на квартиры в Виннице выросли на 10 - 19%.

То есть стоимость выставленного на продажу элитного жилья в разы больше средних цен на рынке.