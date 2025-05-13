Спрос на жилье в Виннице растет, предложений также становится больше. По сравнению с апрелем 2024-го, количество объявлений на OLX увеличилось на 17% в новостройках, и на 7% – на вторичке, передает 24 Канал.

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Сколько стоят квартиры в Виннице

Больше всего выросли цены на двух- и трехкомнатные квартиры в новостройках – на 11% и на 19% соответственно. На вторичке лидерами по подорожанию являются однокомнатные (+19%) и двухкомнатные квартиры (+18%).

По данным OLX Недвижимости, средние цены на квартиры в новостройках следующие:

однокомнатные – 1,95 миллиона гривен;

двухкомнатные – 2,98 миллиона гривен;

трехкомнатные – 4,55 миллиона гривен.

На вторичном рынке квартиры в среднем стоят:

однокомнатные – 1,97 миллиона гривен;

двухкомнатные – 2,47 миллиона гривен;

трехкомнатные – 2,88 миллиона гривен.

Общее количество отзывов, которые оставляют потенциальные покупатели, несколько снизилось. По наблюдениям аналитиков, наибольший интерес сейчас представляют однокомнатные квартиры на вторичном рынке.



Вторичные ЖК в Виннице / Фото OLX

К слову, Винница занимает седьмое место по стоимости однокомнатного жилья на вторичном рынке в Украине. Средняя цена, по данным онлайн-платформы недвижимости ЛУН, составляет 44 тысячи долларов.

А по стоимости двух- и трехкомнатных квартир Винница занимает уже пятое место. Средняя стоимость двухкомнатного жилья составляет 67 тысяч долларов, а трехкомнатного – 78,5 тысячи долларов.