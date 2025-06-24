Самая дешевая квартира с ремонтом во Львове: сколько она стоит и какая внутри

В ближнем центре Львова продают вторичную квартиру с хорошим ремонтом и за очень бюджетную цену. Сейчас самое дешевое жилье на онлайн-рынке OLX среди предложений с такими характеристиками.

Квартира имеет крошечную площадь, как и большинство бюджетных квартир во Львове. Однако она пригодна для проживания и не требует немедленных вложений, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Как выглядит бюджетная квартира во Львове

Помещение расположено в "польском" доме в микрорайоне Подзамче. Общая площадь квартиры составляет 18 квадратных метров, из которых комната занимает 12 квадратов, а кухня – 6 квадратов.



Интерьер спальни / Фото OLX

К сожалению, санузла в квартире нет – он расположен чуть дальше на балконе. Это, в конце концов, типичное планировочное решение для "польских" домов.



Интерьер спальни / Фото OLX

Само помещение в хорошем жилом состоянии. В объявлении указано, что там сделан косметический ремонт. Отопление – индивидуальное электрическое.

Есть возможность обустроить душ и санузел в квартире – заведена канализация. Дом ухоженный, двор облагорожен, есть место для парковки. Тихая зеленая улочка, до центра – рукой подать,

– указано в объявлении.



Интерьер кухни / Фото OLX

Квартиру продают с мебелью, и ее стоимость составляет 29,5 тысяч долларов. Правда, владельцу нужно будет еще оплатить риэлторские услуги.