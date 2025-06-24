Квартира має крихітну площу, як і більшість бюджетних квартир у Львові. Однак вона придатна для проживання й не потребує негайних вкладень, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Який вигляд має бюджетна квартира у Львові

Помешкання розташоване в "польському" будинку в мікрорайоні Підзамче. Загальна площа квартири становить 18 квадратних метрів, з яких кімната займає 12 квадратів, а кухня – 6 квадратів.



Інтер'єр спальні / Фото OLX

На жаль, санвузла у квартирі немає – він розташований трохи далі на балконі. Це, зрештою, типове планувальне рішення для "польських" будинків.



Інтер'єр спальні / Фото OLX

Саме помешкання в гарному житловому стані. В оголошенні зазначено, що там зроблений косметичний ремонт. Опалення – індивідуальне електричне.

Є можливість облаштувати душ та санвузол в квартирі – заведена каналізація. Будинок доглянутий, двір облагороджений, є місце для паркування. Тиха зелена вуличка, до центру – рукою подати,

– вказано в оголошенні.



Інтер'єр кухні / Фото OLX

Квартиру продають з меблями, і її вартість становить 29,5 тисячі доларів. Щоправда, власникові потрібно буде ще сплатити рієлторські послуги.