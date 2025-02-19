Не квартира, а "царские хоромы": в Киеве сдают жилье за полмиллиона гривен

В Киеве предлагают жилье на разный карман, в частности "царские" варианты. Неподалеку от Крещатика сдают в аренду квартиру, которая стоит почти полмиллиона гривен в месяц.

Квартира расположена в доме царского типа, то есть в таком, что возведен до 1918 года. Он расположен на улице Городецкого, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объявления с OLX.

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Как выглядит квартира за полмиллиона

В квартире есть три спальни, каждая из которых имеет ванную комнату, кабинет и гардеробную. Также квартира вмещает большую гостиную "для приемов, семейных торжеств или музыкальных вечеров".

Атмосфера роскоши и удобства станет символом Вашего успеха и утонченного вкуса,

– говорится в объявлении.

Кухня имеет площадь 20,5 квадрата и выходит на террасу с маркизой. А общая площадь квартиры составляет 320 квадратных метров.

Дизайн интерьера воплотили по авторскому дизайн-проекту. В объявлении указано, что мебель в квартире итальянского производства, а техника – премиум-класса. Среди коммуникаций – вентиляция, сигнализация, видеонаблюдение, домофон и центральное отопление.

Интерьер по авторскому дизайн-проекту / Фото OLX

Жилье можно купить

Стоимость аренды составляет 11 тысяч долларов, то есть 456 тысяч гривен в месяц. Квартиру также можно купить за 2,12 миллиона долларов, что составляет почти 88 миллионов гривен.

Интересно, что квартиры в царских домах дороже, чем в новостройках. По данным ЛУНа, средняя стоимость трехкомнатной квартиры царского типа в Киеве составляет 227 тысяч долларов. Если такую просторную квартиру покупать в новостройке, то цена будет 210 тысяч долларов.