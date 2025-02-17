Квартиры в "царских" домах и новостройках: где дешевле и что может ввести в заблуждение

Средние цены на квартиры в домах, построенных более века назад, выше тех, которые расположены в современных зданиях. Однако речь идет именно о средних ценах, без учета локации.

О стоимости квартир в домах в зависимости от годов застройки 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные аналитиков ЛУН.

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Цены на квартиры в "царских" домах

По состоянию на начало февраля 2025 года средняя цена просторной трехкомнатной квартиры в "царском" доме составляет 227 тысяч долларов. Это на 8% (на 17 тысяч долларов) больше, чем средняя стоимость трехкомнатной квартиры в относительно "свежей" новостройке (от 2010 года). А также почти на 300% (157 тысяч долларов) дороже, чем трехкомнатная квартира в "хрущевке".



Средние цены на трехкомнатные квартиры вторичного рынка по годам застройки / Инфографика ЛУН

Относительно двухкомнатных квартир, то самые дорогие также дореволюционные квартиры. Средняя цена составляет 150 тысяч долларов. Это на 18% (на 23 тысячи долларов) дороже, чем средняя стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке от 2010 года. И на 283% (на 97 тысяч долларов) дороже, чем средняя цена двухкомнатной "хрущевки".



Средние цены на двухкомнатные квартиры вторичного рынка по годам застройки / Инфографика ЛУН

Однако среди однокомнатных квартир лидерами по стоимости уже являются квартиры в новостройках. Их средняя цена составляет 75 тысяч долларов, что почти на 90% или на 35 тысяч долларов превышает среднюю стоимость однокомнатной квартиры в "хрущевке". В этом сегменте квартиры в "царских" домах почти не представлены, поэтому их среднюю стоимость аналитики не рассчитывали.



Средние цены на однокомнатные квартиры вторичного рынка по годам застройки / Инфографика ЛУН

Почему квартиры в "царских" домах дороже и все ли так однозначно

В ЛУН отмечают, что средняя цена квартир в "царских" домах выше средней цены квартир в современных, когда речь идет именно о средней цене, без учета локации. А она существенно влияет на формирование цены конкретного жилья.

"Царские" дома расположены в центральной части города, поэтому квартиры в них априори относятся к премиум-сегменту рынка. Новостройки от 2010 года можно найти в любом районе столицы, поэтому квартиры в них представлены как в эконом-, так и в премиум-сегментах,

– объясняют аналитики.

Если сравнивать цены на квартиры в "царских" домах и новостройках, расположенных в одних и тех же микрорайонах, то становится понятно, что квартиры в дореволюционных домах почти в 1,5 раза дешевле за аналогичные квартиры в новостройках.