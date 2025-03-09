Квартиры в Германии: какие цены в городах, где проживает много украинцев

Цены на квартиры в Германии отличаются в зависимости от региона. Дороже всего квадратный метр продают в Мюнхене, а самый дешевый он в Вуппертале.

О том, каковы цены на жилье в немецких городах по состоянию на начало марта и как они изменились за последний год, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Digital Daily News.

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Сколько стоят квартиры в городах Германии

Цены на недвижимость на аренду в 20 крупнейших городах Германии продолжают меняться. Теперь квадратный метр в среднем стоит 4 161,07 евро.

Самые дорогие квартиры продают в таких городах:

Мюнхен – 7 384,75 евро за квадратный метр;

за квадратный метр; Франкфурт-на-Майне – 5 825,85 евро;

Штутгарт – 5 287,10 евро;

Гамбург – 5 284,18 евро;

Мюнстер – 5 067,92 евро;

Кельн – 4 926,96 евро;

Берлин – 4 782,13 евро;

Дюссельдорф – 4 722,53 евро;

Нюрнберг – 4 435,70 евро;

Бонн – 4 353,33 евро.

Дешевле жилье можно купить в таких городах:

Вупперталь – 2416,39 евро за квадратный метр;

за квадратный метр; Дуйсбург – 2 446,56 евро;

Бохум – 2 833,62 евро;

Эссен – 2 916,77 евро;

Дортмунд – 2 989,09 евро;

Бремен – 3 117,66 евро;

Лейпциг – 3449,69 евро;

Билефельд – 3 505,15 евро;

Дрезден – 3 644,62 евро;

Ганновер – 3 831,43 евро.

Если сравнивать актуальные цены с теми, которые были год назад, то в среднем квартиры подорожали на 0,9%. В 13 из 20 городов стоимость квадратного метра выросла. Падение в цене, в частности, зафиксировали в Мюнхене, Гамбурге, Берлине.



Самым дорогим среди городов Германии является жилье в Мюнхене / Фото iStock

Какая цена на аренду жилья

По аренде жилья, то она за год подорожала на 6,38% и составляет в среднем 13,55 евро за квадрат.

Дороже всего арендовать квартиру в таких городах:

Мюнхен – 23,58 евро за квадрат;

за квадрат; Франкфурт-на-Майне – 19, 16 евро;

Штутгарт – 17, 68 евро;

Берлин – 17,48 евро;

Гамбург – 17, 14 евро.

Самые низкие цены на аренду жилья в таких городах:

Дуйсбург – 8,40 евро за квадрат;

за квадрат; Вупперталь – 9,23 евро;

Бохум – 9,25 евро;

Эссен – 9,83 евро;

Дортмунд – 9,92 евро.

Эксперты не ожидают различных изменений в ценах на рынке недвижимости Германии в ближайшее время.

Заметим, что по данным Евростата, по состоянию на конец осени 2024 примерно 4,2 миллиона граждан Украины получили временную защиту на территории ЕС. Наибольшее количество украинцев остановилась в Германии – 1 140 705 человек. В частности, украинцев много в Баварии (города Мюнхен, Нюрнберг), Баден-Вюртемберге (Штутгарт), Нижней Саксонии (Ганновер), Гессене (Франкфурт-на-Майне).