Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии
- Цены на недвижимость в Чехии варьируются: от 1 800 евро за квадратный метр в Карловых Варах до 8 000 евро в Праге.
- Средняя зарплата в Чехии: от 1 698,63 евро в Карловых Варах до 2 405 евро в Праге.
- Время, необходимое для накопления на квартиру (50 квадратных метров) при сбережении 50% зарплаты, составляет от 9 лет в Карловых Варах до 16 – 27 лет в Праге.
Чтобы накопить на покупку собственного жилья, в разных городах Чехии требуется разное количество времени. Например, в Праге на это понадобится 16 – 27 лет, а в Карловых Варах – менее 9.
О том, сколько надо работать жителям Чехии, чтобы собрать на квартиру, рассказывает 24 Канал.
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Цены на квартиры в городах Чехии
Согласно данным сайта integra-dom.com, цены на недвижимость в популярных районах Чехии следующие:
- Прага – столица и инвестиционный лидер. Средняя цена за квадратный метр жилья составляет от 4 800 до 8 000 в зависимости от района.
- Брно – технологический и образовательный центр. Здесь за квадрат жилой недвижимости в среднем просят 5 210 евро.
- Пльзень – промышленный центр с потенциалом роста. Средняя цена за квадрат квартиры в центре города – 3 600 евро.
- Острава – индустриальный город, который находится в процессе трансформации. За квадратный метр жилья здесь придется выложить примерно 3 180 евро.
- Карловы Вары – курортный город с инвестиционным потенциалом. Здесь недвижимость самая дешевая – квадрат продают за 1 800 евро.
Зарплаты в городах Чехии
По информации с сайта Czech Daily и BDEEX, средняя зарплата в чешских городах такова:
- Прага – 59 870 чешских крон (2 405 евро);
- Брно – 47 602 (1 912,26 евро);
- Пльзень – 46 581 (1 871,25 евро);
- Острава – 43 802 (1 759,61 евро);
- Карловы Вары – 42 284 (1 698,63 евро).
Сколько нужно откладывать на квартиру
Для упрощения расчетов предположим, что украинцы, проживающие в Чехии, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. А само жилье будет иметь площадь в 50 квадратов.
При таких условиях на собственную квартиру можно отложить за такое время:
- Прага – 16 – 27 лет;
- Брно – почти 23 года;
- Пльзень – 16 лет;
- Острава – 15 лет;
- Карловы Вары – менее чем 9 лет.