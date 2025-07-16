В каких областях больше всего вырос спрос на вторичную недвижимость в Украине
- Спрос на вторичные квартиры вырос до 35% в некоторых областях.
- Лидером среди них является Тернопольщина, где заинтересованность покупателей уже в 18 раз превышает количество предложений.
Спрос на вторичные квартиры в течение июня преимущественно уменьшился. Однако в некоторых областях заинтересованность покупателей выросла аж на 28% и 35%.
Больше всего спрос на покупку вторичных квартир вырос в Тернопольской области. Об этом свидетельствуют аналитические данные украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.
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Где больше всего вырос спрос и повлияло ли это на цены?
Значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость зафиксирована в Тернопольской (+35%), Сумской (+28%) и Ивано-Франковской (+13%) областях.
На Тернопольщине такие изменения повлияли на соотношение предложения и спроса. По состоянию на июнь этот показатель составляет 1 к 18-ти.
Как изменился спрос на квартиры / Аналитика DIM.RIA
Что касается цен на жилье, то во всех трех областях стоимость почти не изменилась, а кое-где даже снизилась от -2 до -6%.
Цены на вторичном рынке по Украине / Аналитика DIM.RIA
В каких областях самые высокие цены на вторичное жилье?
- Однокомнатные квартиры: Львовская, Закарпатская, Винницкая, Ивано-Франковская, Ровенская.
- Двухкомнатные квартиры: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Винницкая.
- Трехкомнатные квартиры: Львовская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская, Винницкая.
Аналитики DIM.RIA анализируют Киев и область отдельно. Поэтому столица всегда занимает первое место в рейтинге, а Киевщина обычно входит в десятку областей с самыми высокими ценами в Украине.