В каких областях больше всего вырос спрос на вторичную недвижимость в Украине

Спрос на вторичные квартиры в течение июня преимущественно уменьшился. Однако в некоторых областях заинтересованность покупателей выросла аж на 28% и 35%.

Больше всего спрос на покупку вторичных квартир вырос в Тернопольской области. Об этом свидетельствуют аналитические данные украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Где больше всего вырос спрос и повлияло ли это на цены?

Значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость зафиксирована в Тернопольской (+35%), Сумской (+28%) и Ивано-Франковской (+13%) областях.

На Тернопольщине такие изменения повлияли на соотношение предложения и спроса. По состоянию на июнь этот показатель составляет 1 к 18-ти.



Как изменился спрос на квартиры / Аналитика DIM.RIA

Что касается цен на жилье, то во всех трех областях стоимость почти не изменилась, а кое-где даже снизилась от -2 до -6%.



Цены на вторичном рынке по Украине / Аналитика DIM.RIA

В каких областях самые высокие цены на вторичное жилье?

Однокомнатные квартиры: Львовская, Закарпатская, Винницкая, Ивано-Франковская, Ровенская.

квартиры: Львовская, Закарпатская, Винницкая, Ивано-Франковская, Ровенская. Двухкомнатные квартиры: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Винницкая.

квартиры: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Винницкая. Трехкомнатные квартиры: Львовская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская, Винницкая.

Аналитики DIM.RIA анализируют Киев и область отдельно. Поэтому столица всегда занимает первое место в рейтинге, а Киевщина обычно входит в десятку областей с самыми высокими ценами в Украине.