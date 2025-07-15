Интересно, что самым дорогим районом в сегменте однокомнатных квартир стал не Печерский район, а Шевченковский и Подольский, разделившие первое место в рейтинге. Об этом свидетельствуют аналитические данные DIM.RIA, пишет 24 Канал.

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Какие цены на аренду однокомнатных квартир?

Шевченковский и Подольский районы – 23,3 тысячи гривен;

Голосеевский район – 21,8 тысячи гривен;

Печерский район – 20,9 тысячи гривен;

Соломенский район – 18,9 тысячи гривен 18 9 тысячи гривен;

Дарницкий район – 18,5 тысячи гривен;

Оболонский район – 18,2 тысячи гривен;

Святошинский район – 14,8 тысячи гривен;

Днепровский район – 13,9 тысячи гривен;

Деснянский район – 10,2 тысячи гривен.



Цены на аренду квартир в Киеве / Аналитика DIM.RIA

Сколько стоит двухкомнатное жилье?

Печерский район – 28 тысячи гривен;

Подольский район – 26,4 тысячи гривен;

Голосеевский район – 24 тысячи гривен;

Соломенский район – 23,4 тысячи гривен;

Шевченковский район – 23,2 тысячи гривен;

Дарницкий район – 21,2 тысячи гривен;

Оболонский район – 20,6 тысячи гривен;

Святошинский район – 19 тысяч гривен;

Днепровский район – 17,6 тысяч гривен;

Деснянский район – 10,9 тысячи гривен.



Изменения в спросе за последний месяц / Аналитика DIM.RIA

Какая стоимость трехкомнатных квартир?

Шевченковский район – 31,4 тысячи гривен;

Соломенский район – 31,3 тысячи гривен;

Оболонский район – 29,6 тысячи гривен;

Печерский и Голосеевский районы – 29,3 тысячи гривен;

Днепровский район – 26,8 тысячи гривен;

Подольский район – 26 тысяч гривен 26 тысяч гривен;

Святошинский район – 25,4 тысячи гривен;

Дарницкий район – 24,8 тысяч гривен;

Деснянский район – 12,3 тысячи гривен.

Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в Киеве составляет 1:7. Это незначительный отрыв, ведь, например, в Черкасской области соотношение составляет 1:52.