Жилье дорожает, но цены до сих пор низкие: в каких областях недвижимость выросла

За последние 3 месяца в большинстве областей Украины подорожало жилье. Исключениями не стали и прифронтовые регионы, где за последние 6 месяцев зафиксирован едва ли не самый существенный рост в процентном измерении.

За полгода средняя стоимость 1-комнатной квартиры выросла на 14% в Харькове и Одессе, а в Сумах и Днепре рост составил 10%, передает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

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Почему растет стоимость жилья на вторичке в прифронтовых областях Украины?

1-комнатные квартиры

Тренд на подорожание жилья в Харькове, Одессе, Сумах и Днепре, в частности 1-комнатных квартир, которые еще называют "инвестиционными", может свидетельствовать о том, что инвесторы планируют получать доход с квартиры после победы Украины. Дело в том, что тогда местные цены на недвижимость вырастут.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Но о тенденции на подорожание рано пока говорить в таких городах, как Запорожье и Николаев, где за последние полгода стоимость 1-комнатных квартир снизилась – на 3% и 2% соответственно.

2-комнатные квартиры

Если брать во внимание этот сегмент, то подорожание согласно аналитике ЛУН наблюдается во всех регионах, кроме Сум и Запорожья.

Например, в Харькове 2-комнатные квартиры подорожали в среднем на 16%, что является самым высоким показателем в стране. Можно сделать вывод, что несмотря на риски, спрос на жилье в городе растет.

Здесь ситуация может быть как и с 1-комнатными инвестиционными квартирами, которые покупают не только для проживания, но и для инвестиций за счет аренды в будущем.

3-комнатные квартиры

Существенный рост по таким квартирам в Харькове – 16% за полгода. В Одессе, Черновцах и в Виннице этот показатель 13%, в Ивано-Франковске – +8%, а во Львове и Киеве – +7%.

Заметьте! Вторичный рынок несмотря на процентный рост разделен, ведь средняя стоимость роста жилья в прифронтовых регионах до сих пор существенно ниже, чем в более безопасных областях.