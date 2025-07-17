За пів року середня вартість 1-кімнатної квартири зросла на 14% у Харкові та Одесі, а в Сумах та Дніпрі ріст становив 10%, передає 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Читайте також Дорого не всюди: де на Заході продають найдешевші квартири

Чому зростає вартість житла на вторинці у прифронтових областях України?

1-кімнатні квартири

Тренд на здорожчання житла у Харкові, Одесі, Сумах та Дніпрі, зокрема 1-кімнатних квартир, які ще називають "інвестиційними", може свідчити про те, що інвестори планують отримувати дохід з квартири після перемоги України. Річ у тім, що тоді місцеві ціни на нерухомість зростуть.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Але про тенденцію на здорожчання рано поки говорити у таких містах, як Запоріжжя та Миколаїв, де за останні пів року вартість 1-кімнатних квартир знизилася – на 3% та 2% відповідно.

2-кімнатні квартири

Якщо брати до уваги цей сегмент, то здорожчання відповідно до аналітики ЛУН спостерігається у всіх регіонах, крім Сум та Запоріжжя.

Наприклад, в Харкові 2-кімнатні квартири подорожчали в середньому на 16%, що є найвищим показником в країні. Можна зробити висновок, що попри ризики, попит на житло в місті зростає.

Тут ситуація може бути як і з 1-кімнатними інвестиційними квартирами, які купляють не лише для проживання, але й для інвестицій за рахунок оренди у майбутньому.

3-кімнатні квартири

Найсуттєвіше зростання щодо таких квартир у Харкові – 16% за пів року. В Одесі, Чернівцях та у Вінниці цей показник 13%, у Івано-Франківську – +8%, а у Львові та Києві – +7%.

Зауважте! Вторинний ринок попри відсоткове зростання поділений, адже середня вартість зростання житла у прифронтових регіонах досі суттєво нижча, аніж у більш безпечних областях.