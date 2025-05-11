"Австрийский люкс": почему квартиры в таких домах являются едва ли не самыми дорогими во Львове

Высокие потолки, толстые стены и огромные окна - это одни из узнаваемых черт "австрийского люкса". Так во Львове называют дома, или непосредственно квартиры, построенные во времена Австро-Венгерской империи.

По данным портала Rise Together, "австрийский люкс" - это неофициальное название для квартир в домах, возведенных в XVIII – XIX веках преимущественно во Львове. Такая историческая недвижимость часто расположена в центральных районах города, а строили ее для состоятельных слоев населения, рассказывает 24 Канал.

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Особенности австрийских домов и квартир

Эти дома проектировали и возводили с учетом самых высоких стандартов того времени. Основным материалом был кирпич, а толщина стен достигала 70 сантиметров. Высокие потолки – до 4 метров – создавали ощущение простора и величия.

Австрийские дома часто имели просторные лестничные площадки, парадные и "черные" входы, которые подчеркивали их статус.



Австрийские дома на Коновальца / Фото real-estate.lviv.ua

Для квартир в таких домах характерна большая площадь: от 100 до 300 квадратов. То есть там можно обустроить не менее 5 – 8 комнат.

Кухни могли иметь 24 квадрата, а санузлы часто размещались отдельно, иногда и на балконе. Отопление первично было печным или индивидуальным.



Роскошная гостиная в австрийском доме / Фото real-estate.lviv.ua

Большинство австрийских домов расположены в историческом центре Львова, например, на улицах Шевченко, Дудаева, Коновальца или площади Рынок, что частично объясняет их стоимость.

Есть ли недостатки

Да, каждый тип застройки имеет свои недостатки. В австрийских домах это:

отсутствие лифтов большинство домов – трех- или пятиэтажные, но лифты не предусмотрены, что может быть неудобным для пожилых людей;

большинство домов – трех- или пятиэтажные, но лифты не предусмотрены, что может быть неудобным для пожилых людей; высокая стоимость ремонта: реставрация исторических элементов, таких как паркет или лепнина, требует значительных затрат и привлечения специалистов;

Из-за исторической ценности количество таких домов на рынке небольшое, что затрудняет поиск.

Почему их называют самыми дорогими во Львове

Популярность этих квартир объясняется культурной ценностью и расположением в основном на центральных улицах. Львов, как город с богатым австрийским наследием, сохраняет эти дома в максимально оригинальном виде. Поэтому быть там владельцем квартиры – вопрос статуса и принадлежности к истории города.

Кроме того, "австрийский люкс" привлекает инвесторов, которые видят в них потенциал для открытия бизнеса или перепродажи. Стабильный спрос и ограниченное предложение только подогревают интерес, что влияет на формирование именно высокой цены.