Где в Киеве лучшие цены на однокомнатные квартиры: актуальные данные по районам
Стоимость квартир в Киеве зависит от многих факторов, но один из главных это расположение. Если в Печерском районе цены просто заоблачные, то в соседних районах они вдвое ниже, а то и больше.
Самая высокая средняя цена за однокомнатную квартиру – 145 тысяч долларов. Именно столько стоит жилье на вторичном рынке с ремонтом в Печерском районе, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные ЛУНа.
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Где в Киеве искать бюджетную квартиру с ремонтом
Самая низкая средняя стоимость однокомнатного жилья с ремонтом – в Деснянском районе. Жилье на вторичке там в среднем обойдется в 42 тысячи долларов. Также достаточно бюджетные цены в таких районах, как:
- Днепровский – 49 700 долларов за однокомнатную квартиру;
- Святошинский – 50 000 долларов за однокомнатную квартиру;
- Оболонский – 54 000 долларов за однокомнатную квартиру.
В Соломенском и Дарницком районах на жилье с ремонтом приходится отдать уже 60 000 и 65 000 долларов соответственно.
Актуальные цены на вторичном рынке в Киеве / Данные ЛУНа
В каких районах выгодно покупать жилье без ремонта
Статистика по ценам на однокомнатные квартиры без ремонта немного другая, хотя самая низкая средняя стоимость здесь также в Деснянском районе (35 тысяч долларов).
Далее рейтинг по росту сложился так:
- Соломенский – 43 000 долларов;
- Оболонский – 47 400 долларов;
- Святошинский – 47 700 долларов.
Интересно, что цены, которые можно считать средними, зафиксировали в традиционно дорогих районах. Например, в Подольском и Голосеевском районах однокомнатные квартиры без ремонта стоят 55 000 и 58 900 долларов соответственно.