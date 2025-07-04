Сколько стоят квартиры на левом берегу Киева: актуальные цены по районам

Недвижимость на левом берегу Киева пользуется спросом благодаря сравнительно низким ценам, хорошо развитой инфраструктуре и удобному сообщению с другими частями города. В июле 2025 года рынок жилья на левом берегу демонстрирует умеренную, но стабильную динамику.

Сколько стоят квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также где искать самые дешевые и самые дорогие варианты жилья на левом берегу, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные M2bomber.

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Цены в Дарницком районе

Стоимость квадратного метра в новостройке стоит в среднем 1 024 доллара. Однако цены очень отличаются в зависимости от типа жилья – от 600 долларов и до более 1 620 за квадрат.

Относительно вторичного жилья, то средняя цена составляет 1 443 доллара за квадрат. Однако можно найти жилье, которое стоит и 880 долларов, и почти 2 000 за квадрат.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, люди продолжают покупать квартиры, в частности в столице. Но теперь главное – не только цена или метраж, на первый план выходит безопасность. Не менее важно и обустроенный двор, доступ к школам. Если вы ищете идеальное жилье, стоит обратить внимание на проекты РИЕЛ. Жилье спроектировано в концепции Riel Family Style – здесь есть все, что нужно современным семьям.

Цены в Деснянском районе

Стоимость квадратного метра в новостройке стоит в среднем 959 долларов. Диапазон цен колеблется от 280 до 1200 долларов.

Квартиры вторичного рынка в среднем продают за 1 191 доллар за квадрат. Самой низкой ценой на этом сегменте рынка является 480 долларов за квадрат, самой высокой – 1 440.

Самые низкие цены – в Деснянском районе / Фото "Вечерний Киев"

Цены в Днепровском районе

Квадратный метр в новостройке продают в среднем за 1 066 долларов. Однако традиционно цены варьируются – от 300 до 1 380 долларов за квадрат.

Средняя цена на квартиры вторички составляет 1 406 долларов за квадрат. Однако можно найти жилье и за 960 долларов, и за 2 480 долларов за квадрат.

Подытоживая, заметим, что в Дарницком и Днепровском районах цены примерно на одном уровне, зато в Деснянском – ощутимо ниже.