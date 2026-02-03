Государство обновило "еОселю" для военных: какие условия ипотеки в 2026 году

В 2026 году для военных обновили условия участия в государственной ипотечной программе "еОселя". Защитники и их семьи могут получить жилье на льготных условиях с фиксированными ставками и уменьшенной финансовой нагрузкой на старте.

Какие процентные ставки доступны военным?

В рамках программы действует несколько вариантов кредитования в зависимости от статуса заемщика, отмечают на сайте "еОселя".

Условия выглядят так:

3% годовых на первые десять лет для кадровых военных и силовиков. 6% годовых после завершения льготного десятилетнего периода.

на первые десять лет для кадровых военных и силовиков. 6% годовых после завершения льготного десятилетнего периода. 7% годовых на первые десять лет для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших. 10% годовых на еще 10 лет ипотечного кредитования.

на первые десять лет для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших. 10% годовых на еще 10 лет ипотечного кредитования. 0% годовых для молодых военных до 25 лет в рамках специального контрактного направления.

Также с 11 января мобилизованные украинцы могут воспользоваться программой "еОселя" под 3% годовых, сообщила Юлия Свириденко.

Какие требования к жилью и первому взносу?

Кредит в рамках программы можно оформить на срок до двадцати лет. Размер первого взноса зависит от возраста заемщика. Молодежь до 25 лет может оплатить от 10% стоимости жилья. Для других участников минимальный взнос составляет 20%.

Есть также ограничения по площади недвижимости по площади недвижимости. Квартира должна быть не более 115,5 квадратного метра, а жилой дом до 125,5 квадратных метров. Приобрести можно жилье только на подконтрольной Украине территории.

Как подать заявку на льготную ипотеку?

Подача заявки происходит через приложение Дия. Кандидат выбирает свою категорию, заполняет анкету и ожидает решения банка. Чаще всего банк может отказать после финансовой проверки клиента.

Важно! Если человек уже является владельцем жилья в документах, оно должно быть разрушенным, расположенным на оккупированной территории или иметь меньшую площадь за установленную социальную норму.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру по программе "еОселя"?