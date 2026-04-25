Почти квартира внутри: крошечный дом, который ломает стереотипы о тесноте
- Американская студия Backcountry Tiny Homes представила крошечный дом The Knoll с интерьером, напоминающим полноценную квартиру.
- Дом имеет увеличенную ширину 3 метра, что позволяет создать просторную планировку с несколькими спальными зонами, кухней и гостиной.
Маленькие дома обычно означают компромиссы, но есть проекты, которые становятся исключениями. Новый мобильный дом предлагает пространство, которое больше напоминает полноценную квартиру, чем крошечный домик.
Как выглядит дом и чем он особенный?
Американская студия Backcountry Tiny Homes представила модель The Knoll – крошечный дом, который существенно отличается от типичных решений. Об этом рассказали в New Atlas.
Главная особенность дома – увеличена до 3 метров ширина, что больше, чем в стандартных крошечных домах. Именно это позволило создать планировку, максимально приближенную к обычной квартире.
Дом смонтирован на трейлере длиной около 11,6 метра и имеет металлическую крышу и комбинированную облицовку фасада.
Интерьер – главный аргумент этого дома. Здесь обустроено:
- просторную гостиную с диваном-кроватью;
- полноценную кухню с духовкой, плитой и барной стойкой;
- ванную комнату с душем и даже стиральной машиной;
- спальню с двуспальной кроватью и рабочим местом;
- дополнительный лофт для еще одного спального места.
Благодаря открытой планировке пространство выглядит значительно большим, чем в типичных мобильных домах.
Такой подход демонстрирует, как сегмент крошечных домов постепенно меняется: от минимализма и экономии пространства – к попыткам воспроизвести комфорт полноценной квартиры даже в мобильном формате.
Подходит ли он для постоянной жизни и какова цена?
The Knoll позиционируют как жилье для пары или даже небольшой семьи. Просторная планировка, большое количество мест для хранения и несколько спальных зон делают его пригодным для длительного проживания. Впрочем есть нюанс: из-за увеличенных габаритов дома для транспортировки по дорогам может потребоваться специальное разрешение.
Базовая цена модели стартует примерно от 162 950 долларов в зависимости от комплектации. Это значительно больше, чем у многих компактных домов, но разработчики делают ставку именно на комфорт и "квартирный" уровень пространства.
В отличие от большинства минидомов, которые жертвуют удобством ради мобильности, The Knoll делает ставку именно на комфорт, даже если это усложняет транспортировку. Для покупателей это означает появление нового сегмента – компактного, но максимально функционального жилья, которое может стать альтернативой квартире, а не только временным решением.
Такой вид имеет дом / Фото Backcountry Tiny Homes
Почему такие дома становятся популярными?
Модель The Knoll – часть глобального тренда на компактное жилье, который только набирает обороты. По данным аналитиков Coherent Market Insights, мировой рынок крошечных домов уже оценивается в миллиарды долларов и продолжает стабильно расти в ближайшие годы.
Основные причины популярности такого формата жилья:
- рост стоимости традиционной недвижимости;
- более доступная альтернатива для собственного жилья;
- спрос на мобильность и гибкий образ жизни;
- интерес к экологичным и компактным решениям.
Аналитики также отмечают, что спрос подпитывают изменения в стиле жизни и переход к более рациональному использованию пространства.
Что известно о других крошечных домах?
В США на Лонг-Айленде продали крошечный дом без спальни почти за 330 тысяч долларов, что стало нетипичным для местного рынка. Дом имеет площадь около 41 квадратный метр и фактически является студией с кухней, гостиной и ванной комнатой. Его называют "аномалией", ведь подобные компактные объекты почти не встречаются в этом регионе.
В Словакии, вблизи Братиславы построили автономный микродом площадью 20 квадратов на краю виноградников. Несмотря на размеры, он содержит все необходимое: жилую зону, кухню, ванную и спальное место на антресоли. Здание максимально открыли к природе: фасадные террасы опускаются, открывая стеклянные стены и соединяя интерьер с внешним пространством. Это визуально расширяет площадь, а сам дом пригоден для круглогодичного проживания.