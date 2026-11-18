Оформить наследство на квартиру можно даже через 5 лет после смерти владельца. Однако этим правом обладают не все наследники, ведь решающее значение имеет то, было ли наследство принято в срок.

Можно ли оформить наследство на квартиру через 5 лет

По общему правилу, у наследников есть 6 месяцев со дня смерти владельца, чтобы принять наследство, объясняют юристы портала"Юристы.ua".

Если человек своевременно подал заявление нотариусу, он не теряет право на имущество из-за того, что не оформил документы сразу. Закон не устанавливает окончательного срока для получения свидетельства о праве на наследство, поэтому сделать это можно и через несколько лет.

Обратите внимание! Подача заявления не всегда является обязательной. Если наследник постоянно проживал с умершим на момент открытия наследства, он считается принявшим его, если в течение 6 месяцев не заявил об отказе. Однако если человек не принял наследство вовремя, просто обратиться к нотариусу через 5 лет уже не получится.

В таком случае подать заявление по истечении срока можно с письменного согласия наследников, уже принявших наследство. Если получить такое согласие невозможно, придется обращаться в суд. Суд может предоставить дополнительный срок при наличии уважительных причин пропуска.

При этом принятие наследства распространяется на все имущество, принадлежащее наследнику по соответствующему основанию наследования. То есть нельзя оформить только квартиру, а от остальной части того же наследства отказаться.

Сколько стоит оформление наследства на квартиру

Наследники первой и второй степени родства не уплачивают налог на доходы физических лиц и военный сбор с унаследованного имущества. Это правило действует независимо от количества квартир, домов или земельных участков, переходящих по наследству.

Также в таких случаях не требуется проводить платную оценку недвижимости для целей налогообложения и подавать годовую налоговую декларацию исключительно в связи с получением наследства. Однаконаследникам придется оплатить нотариальные услуги, а окончательная сумма будет зависеть от обстоятельств наследственного дела и необходимых документов.