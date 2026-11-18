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Чи можна оформити спадщину на квартиру через 5 років

За загальним правилом, спадкоємці мають 6 місяців з дня смерті власника, щоб прийняти спадщину, пояснюють юристи порталу "Юристи.ua".

Якщо людина вчасно подала заяву нотаріусу, вона не втрачає право на майно через те, що не оформила документи одразу. Закон не встановлює кінцевого строку для отримання свідоцтва про право на спадщину, тому зробити це можна й через кілька років.

Зверніть увагу! Подання заяви не завжди є обов'язковим. Якщо спадкоємець постійно проживав із померлим на момент відкриття спадщини, він вважається таким, що прийняв її, якщо протягом 6 місяців не заявив про відмову. Однак якщо людина не прийняла спадщину вчасно, просто звернутися до нотаріуса через 5 років уже не вийде.

У такому випадку подати заяву після закінчення строку можна за письмовою згодою спадкоємців, які вже прийняли спадщину. Якщо отримати її неможливо, доведеться звертатися до суду. Суд може надати додатковий строк за наявності поважних причин пропуску.

При цьому прийняття спадщини поширюється на все майно, яке належить спадкоємцю за відповідною підставою спадкування. Тобто не можна оформити лише квартиру, а від іншої частини тієї самої спадщини відмовитися.

Скільки коштує оформлення спадщини на квартиру

Спадкоємці першого та другого ступеня споріднення не сплачують податок на доходи фізичних осіб і військовий збір з успадкованого майна. Це правило діє незалежно від кількості квартир, будинків чи земельних ділянок, які переходять у спадщину.

Також у таких випадках не потрібно проводити платну оцінку нерухомості для цілей оподаткування та подавати річну податкову декларацію лише через отримання спадщини. Але спадкоємцям доведеться оплатити нотаріальні послуги, а остаточна сума залежатиме від обставин спадкової справи та необхідних документів.