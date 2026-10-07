Скільки коштує оформити квартиру у спадщину у 2026 році

Навіть якщо спадкоємець не сплачує податки, витрати на саме оформлення залишаються. Насамперед це послуги нотаріуса та реєстрація права власності на квартиру, пише 24 Канал.

Послуги державного нотаріуса можуть коштувати орієнтовно від 500 до 2 000 гривень. У приватного нотаріуса сума вища – приблизно від 2 000 до 10 000 гривень. Вартість залежить від складності спадкової справи, кількості документів і тарифів конкретного нотаріуса.

За видачу свідоцтва про право на спадщину державним нотаріусом передбачене мито у 34 гривні, якщо спадкоємець не має пільг. До суми можуть додатися витрати на підготовку заяв, копій документів і отримання витягів з реєстрів.

Після оформлення спадщини потрібно зареєструвати право власності на квартиру. Стандартна державна реєстрація протягом 5 робочих днів у 2026 році коштує 330 гривень. За прискорену реєстрацію потрібно платити більше.

Якщо вартість квартири потрібно визначити для сплати податків, оцінка нерухомості коштує орієнтовно 1 500 – 3 000 гривень. Для спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою, оцінка квартири саме для податкових цілей не потрібна.

Які податки потрібно сплатити при отриманні спадщини

Податки залежать від ступеня спорідненості зі спадкодавцем і податкового статусу сторін:

Діти, батьки, чоловік або дружина, рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки можуть успадкувати квартиру без сплати ПДФО та військового збору . Нульова ставка діє, якщо і спадкоємець, і спадкодавець є податковими резидентами України.

. Нульова ставка діє, якщо і спадкоємець, і спадкодавець є податковими резидентами України. Для інших спадкоємців-резидентів ставка становить 5% ПДФО та 5% військового збору . Загалом це 10% вартості успадкованого майна.

. Загалом це 10% вартості успадкованого майна. Якщо спадкоємець або спадкодавець є нерезидентом, потрібно сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Загальна ставка в такому випадку становить 23%.

Для квартири вартістю 2 мільйони гривень спадкоємець із правом на нульову ставку сплатить лише витрати на оформлення. Інший спадкоємець-резидент має сплатити 200 тисяч гривень податків і військового збору. Якщо ставка 23% сума становитиме 460 тисяч гривень.

Нагадаємо, зареєструвати право власності на житло через "Дію" можна не в усіх випадках. Послуга доступна для нерухомості, право на яку оформили до 1 січня 2013 року та яка до цього вже мала первинну паперову реєстрацію.