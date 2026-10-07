Сколько стоит оформить квартиру в наследство в 2026 году

Даже если наследник не платит налоги, расходы на само оформление остаются. Прежде всего это услуги нотариуса и регистрация права собственности на квартиру, пишет 24 Канал.

Услуги государственного нотариуса могут стоить ориентировочно от 500 до 2 000 гривен. У частного нотариуса сумма выше – примерно от 2 000 до 10 000 гривен. Стоимость зависит от сложности наследственного дела, количества документов и тарифов конкретного нотариуса.

За выдачу свидетельства о праве на наследство государственным нотариусом предусмотрена пошлина в размере 34 гривни, если наследник не имеет льгот. К этой сумме могут добавиться расходы на подготовку заявлений, копий документов и получение выписок из реестров.

После оформления наследства необходимо зарегистрировать право собственности на квартиру. Стандартная государственная регистрация в течение 5 рабочих дней в 2026 году стоит 330 гривен. За ускоренную регистрацию придется заплатить больше.

Если стоимость квартиры необходимо определить для уплаты налогов, оценка недвижимости стоит ориентировочно 1 500 – 3 000 гривен. Для наследства, облагаемого налогом по нулевой ставке, оценка квартиры именно для налоговых целей не требуется.

Какие налоги необходимо уплатить при получении наследства

Налоги зависят от степени родства с наследодателем и налогового статуса сторон:

Дети, родители, супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки могут унаследовать квартиру без уплаты НДФЛ и военного сбора . Нулевая ставка действует, если и наследник, и наследодатель являются налоговыми резидентами Украины.

. Нулевая ставка действует, если и наследник, и наследодатель являются налоговыми резидентами Украины. Для остальных наследников-резидентов ставка составляет 5% НДФЛ и 5% военного сбора . В сумме это 10% от стоимости унаследованного имущества.

. В сумме это 10% от стоимости унаследованного имущества. Если наследник или наследодатель является нерезидентом, необходимо уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Общая ставка в таком случае составляет 23%.

За квартиру стоимостью 2 миллиона гривен наследник, имеющий право на нулевую ставку, уплатит только расходы на оформление. Другой наследник-резидент должен уплатить 200 тысяч гривен налогов и военного сбора. При ставке 23% сумма составит 460 тысяч гривен.

Напомним, что зарегистрировать право собственности на жилье через "Дию" можно не во всех случаях. Услуга доступна для недвижимости, право на которую было оформлено до 1 января 2013 года и которая до этого уже имела первичную бумажную регистрацию.