Украинцам могут разрешить приватизировать разрушенное жилье: можно ли получить компенсацию

Правительство предлагает разрешить приватизацию государственных и коммунальных квартир даже после их повреждения или уничтожения. Таким образом украинцы смогут получить компенсацию за жилье, которое не успели приватизировать.

Почему возникла необходимость изменить правила приватизации?

Значительная часть украинцев проживала в государственном и коммунальном жилье, и по закону они являются лишь нанимателями, а не владельцами, сообщает Министерство развития общин и территорий.

Если такое жилье повреждено или уничтожено, они не могут получить компенсацию. Мы предлагаем изменить эту ситуацию, чтобы те люди, которые имеют на это право, приватизировали жилье и получить поддержку от государства. Надеемся, что парламент поддержит эти изменения в ближайшее время,

– отметила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Какие изменения предлагают?

Правительство предлагает разрешить приватизацию даже тогда, когда квартира повреждена или полностью разрушена. Это даст возможность жителям сначала оформить право собственности на жилье, а уже после этого подать документы на компенсацию.

Изменения могут применить к квартирам государственного и коммунального фонда, которые стали аварийными или были уничтожены во время боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией.

Кто сможет получить компенсацию?

Сейчас компенсации за уничтоженное жилье могут получить только владельцы недвижимости. Главным условием является зарегистрированное право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Люди, которые проживали в неприватизированных квартирах государственного или коммунального фонда, в эту систему фактически не входят. Поэтому они остаются без доступа к программам компенсации.

Что изменится после принятия законопроекта?

Если Верховная Рада поддержит инициативу, приватизировать поврежденные или уничтоженные квартиры можно будет даже после разрушения дома.

После оформления права собственности жильцы смогут воспользоваться государственными программами возмещения убытков. Среди них предусмотрены жилищные сертификаты для покупки нового жилья или средства на восстановление.

Как еще планируют изменить приватизацию жилья?