Мужчина "случайно" купил дом, которому почти 200 лет: кадры невероятного преобразования

Житель США Тайлер Боулдин "случайно" стал владельцем старинного дома 1830 года в Центральной Пенсильвании. Несколько лет он вместе с женой делал там ремонт, превратив здание в роскошное жилье.

Все началось с того, что американец принял участие в аукционе на Хэллоуин 2020 года. Что было дальше, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Realtor.

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"Неожиданная" покупка дома

Тайлер Боулдин вместе с женой стал владельцем старинного дома 1830 года в Центральной Пенсильвании. После успешных торгов мужчина заявил, что победа стала для него неожиданностью.

Сначала американец рассчитывал, что реконструкция дома займет примерно год. Однако работы растянулись на четыре, превратившись в масштабный и уникальный проект.

Дом возвели еще в 1830 году / Фото Тайлера Боулдина

Ремонт и потрясающие результаты

Реконструкция здания требовала больших усилий. Боулдин и его семья построили кухню с нуля, положили пол, заменили электропроводку и водопровод, утеплили дом овечьей шерстью и установили новые печи.

Мы недооценили объем работы, который придется выполнить,

– поделился Боулдин.

Несколько месяцев семья жила у родственников, пока дом не привели в состояние, минимально пригодное для жизни.

Вид дома перед ремонтом: Фото Тайлера Боулдина

Несмотря на все трудности, Боулдин считает, что дом стоит усилий. Его массивные каменные стены толщиной 30 дюймов (76,2 сантиметра) создают ощущение как будто ты в замке, а старинные волнистые стеклянные окна 1830 года стали одной из самых любимых деталей семьи в доме.

Из снимков, которыми поделился мужчина, заметно, что ремонт в жилье действительно поражает своим стилем. В то же время в нем удалось сохранить много исторических деталей.

Как дом выглядит внутри после ремонта: Фото Тайлера Боулдина