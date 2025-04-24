Мужчина нашел на чердаке мечту коллекционеров и заработал на ней немалую сумму
- Фанат Nirvana нашел на чердаке редкую обложку альбома Nevermind с автографами группы.
- Мужчина заработал на ней более 20 тысяч долларов.
Фанат Nirvana нашел на своем чердаке чрезвычайно редкую обложку альбома легендарной группы. За ее продажу удалось выручить немалую сумму.
Раритет мужчина хранил на чердаке в течение более 30 лет. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на What's The Jam.
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Ценная находка на чердаке и аукцион
Еще в 1991 году фанат Nirvana побывал на концерте группы в Бристоле. Там ему удалось получить автограф коллектива. На обложке альбома Nevermind свои подписи поставили покойный солист Курт Кобейн, барабанщик и нынешний фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол и басист Крист Новоселич.
Целых 34 года эта обложка была на чердаке. Только теперь владелец разыскал ее и решил выставить на аукцион.
Аукционер Мартин Хьюз перед продажей отмечал, что очень рад, что такая важная часть музыкальной истории представлена на аукционе.
Полные наборы автографов Nirvana с этого периода чрезвычайно редкие, а иметь их на обложке культового альбома – это мечта коллекционера,
– заявил Хьюз.
Обложка ушла с молотка на аукционе Wessex Auction Rooms в Уилтшире 16 апреля. Лот продали за 24 тысячи долларов.
Альбом, подписан участниками легендарной группы Nirvana / Фото Jam Press
Альбом был очень успешным
Интересно, что альбом Nevermind принес американской рок-группе международную славу. В мире продали миллионные тиражи пластинки. Концерт в Бристоле прошел в рамках европейского тура Nirvana. Тогда группа выступала в Италии, Германии и Великобритании.
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