Мужчина вернулся из отпуска и обнаружил возле своего сада огромный дом
- Лес Витакер после возвращения из отпуска обнаружил возле своего сада новое большое здание, о строительстве которого он не знал.
- Строительство было согласовано властями в сентябре 2024 года, и, согласно новой политике, информирование соседей не является обязательным.
Лес Уитакер уехал в отпуск. А когда вернулся из него, то заметил, что в конце его сада выросло огромное "уродливое здание".
О строительстве 75-летний пенсионер не знал. Как так случилось, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.
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Неприятный сюрприз возле дома после отпуска
После месячного отпуска в Индии Лес Уитакер был шокирован, увидев возле своего дома в Шрусбери новое большое сооружение. Здание, расположено возле задней двери его дома.
Мужчина утверждает, что не имел никакой информации о строительстве, в пределах которого возвели двухэтажную хозяйственную пристройку.
Детали ситуации
Выяснилось, что строительные работы власти согласовали еще в сентябре 2024 года. Проект предусматривает расширение жилой площади, создание гаража, складских помещений, а также изменение фасада и крыши дома соседей.
Однако Лес Витакер убежден, что местные власти должны были уведомить его о запланированных изменениях. По его словам, если бы он знал о планах, то однозначно выступил бы против.
Когда я вернулся, то увидел огромное, уродливое здание. Оно полностью закрывает солнце. Я сразу обратился в совет, но мне ответили, что не обязаны сообщать соседям. Из-за пандемии они изменили политику – теперь информирование жителей не является обязательным,
– возмущается мужчина.
Мужчина разъярен из-за появления нового дома возле его дома / Фото Shropshire Star, SWNS
Что говорит местная власть
Заместитель директора по экономике и благосостоянию общины Трейси Дарк в своем отчете отметила, что новое сооружение не имеет существенного негативного влияния на окружающую среду.
Однако господин Витакер с этим категорически не согласен. Он считает, что сооружение портит вид его дома, ухудшает естественное освещение и может снизить стоимость жилья. Более того, супруги даже начали серьезно рассматривать возможность переезда.