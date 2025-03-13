"Устал выбрасывать деньги на аренду": мужчина превратил старый автобус в идеальный дом

25-летний Чей Денн из Южной Каролины более года назад решил, что больше не хочет платить за аренду. Он приобрел старый школьный автобус и начал переоборудовать его в жилье.

Теперь мужчина живет в полноценном двухэтажном доме да еще и на колесах. Его историю рассказал Realtor.com, передает 24 Канал.

Обратите внимание Внешне этот дом очень простой, но его интерьер поразил всех: что внутри

"Мне надоело платить"

Сначала Денн приобрел старый школьный автобус за 7 000 долларов. На такой шаг его подтолкнула высокая арендная плата. А на переоборудование мужчина потратил 57 тысяч долларов.

Мне надоело платить. Я просто устал выбрасывать деньги на аренду, когда могу вложить их во что-то свое. Я решил, что с меня достаточно, и купил автобус, который превратился в идеальный дом,

– поделился Денн.

Процесс трансформации мужчина американец снял и смонтировал для своего ютюб-канала. Он показал подписчикам все этапы работ: от демонтажа сидений до установки крыши и полноценной кухни.

Как мужчина переоборудовал автобус в жилье: видео

В ремонте участвовала вся семья

Команда у мужчины была семейная – отец, брат и будущая жена. Сначала они демонтировали 28 пассажирских кресел, а затем подняли крышу на 4 фута (1,2 метра), чтобы обустроить полноценный второй этаж.

После укрепления конструкции семья работала над внутренним ремонтом: утеплением, установкой стен, освещением и системой вентиляции. В автобусе обустроили две спальни, кабинет, кухню с барной стойкой, ванную комнату и даже чердак.

Кухня в доме на колесах / Фото YouTube

Интерьер в автобусе просто замечательный. Если взглянуть на фото изнутри, то даже не знается, что это жилье на колесах. Оно ничем не хуже обычного дома. За 7 месяцев видео Денна собрало аж 27 миллионов просмотров.