Более 11 тысяч за "однушку": в каких областях аренда квартиры самая дорогая
- На западе Украины, в частности в Закарпатской и Львовской областях, аренда 1-комнатной квартиры является самой дорогой, достигая 11 – 12 тысяч гривен.
- Самые низкие цены на аренду зафиксированы в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, где стоимость составляет менее 4 тысяч гривен.
Согласно данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала 2025 года на меньше чем общая инфляция. Несмотря на это на западе страны снимать жилье является самым дорогим среди других регионов.
Известно, что на май этого года средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры составила 7 504 гривен, и с начала года цена выросла почти на 4%, хотя общая инфляция достигла 5,6%, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
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Где самая высокая стоимость аренды квартиры по Украине
Лидирует в этом списке Закарпатская и Львовские области, где цена за 1-комнатную квартиру достигает от почти 11 тысяч до 12 тысяч гривен.
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- Первое место остается в Закарпатской области, где за аренду квартиры надо отдать 11 956 гривен, то есть цена выросла где-то на 1,6% с начала года,
- Второе место – Львовская область, а стоимость аренды – до 10 833 гривен (+4,7%),
- На третьем месте Ровенская область, где с начала 2025 года цена аренды подорожала на 4,0% – до 10 289 гривен,
- Столица зато сохраняет четвертое место с ценой аренды до 9 777 гривен, то есть подорожание составляет 1,5%.
Заметьте! Самые низкие цены на аренду фиксируются в 3 областях Украины: Харьковской – 3 942 гривны, Запорожской – 3 684 гривны и Херсонской 3 243 гривны.
Как подорожали цены на квартиры
В первом квартале 2025 года цены на квартиры, по данным Госстата, выросли на 11,2% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
- В 2022 году средняя цена аренды 1-комнатной квартиры выросла до 5 699 гривен – на 32,7%. Таким образом, после начала полномасштабного вторжения Львовская область заняла первое место по аренде, ведь цена в регионе подорожала в 2,1 раза.
- Уже в 2023 году средняя плата подорожала до 6 605 гривен, то есть почти на 16%.
- А в 2024 году эта цена достигла 7 203 гривен, что означает, что за год аренда подорожала на 9,3% по сравнению с общей инфляцией в 12%.