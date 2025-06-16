Более 11 тысяч за "однушку": в каких областях аренда квартиры самая дорогая

Согласно данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала 2025 года на меньше чем общая инфляция. Несмотря на это на западе страны снимать жилье является самым дорогим среди других регионов.

Известно, что на май этого года средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры составила 7 504 гривен, и с начала года цена выросла почти на 4%, хотя общая инфляция достигла 5,6%, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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Где самая высокая стоимость аренды квартиры по Украине

Лидирует в этом списке Закарпатская и Львовские области, где цена за 1-комнатную квартиру достигает от почти 11 тысяч до 12 тысяч гривен.

Строительная отрасль будет одним из драйверов восстановления Украины после войны. Но речь не только об объемах строительства: главное, чтобы новые проекты соответствовали ценностям и потребностям общества. Именно на это ориентируется РИЕЛ, проектируя жилые комплексы с учетом не только функции, но и сообщества, которое в них будет жить.

Первое место остается в Закарпатской области, где за аренду квартиры надо отдать 11 956 гривен, то есть цена выросла где-то на 1,6% с начала года,

остается в Закарпатской области, где за аренду квартиры надо отдать 11 956 гривен, то есть цена выросла где-то на 1,6% с начала года, Второе место – Львовская область, а стоимость аренды – до 10 833 гривен (+4,7%),

– Львовская область, а стоимость аренды – до 10 833 гривен (+4,7%), На третьем месте Ровенская область, где с начала 2025 года цена аренды подорожала на 4,0% – до 10 289 гривен,

Ровенская область, где с начала 2025 года цена аренды подорожала на 4,0% – до 10 289 гривен, Столица зато сохраняет четвертое место с ценой аренды до 9 777 гривен, то есть подорожание составляет 1,5%.

Заметьте! Самые низкие цены на аренду фиксируются в 3 областях Украины: Харьковской – 3 942 гривны, Запорожской – 3 684 гривны и Херсонской 3 243 гривны.

Как подорожали цены на квартиры

В первом квартале 2025 года цены на квартиры, по данным Госстата, выросли на 11,2% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.