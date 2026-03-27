Украинцам начислят налог за квартиры: сколько придется заплатить в 2026 году

В 2026 году часть украинцев снова получит платежки за "лишние" квадратные метры. Сумма налога зависит от площади недвижимости, ставки в общине и даже возможных ошибок в начислениях.

Кто должен платить налог на недвижимость?

Плательщиками налога являются владельцы жилой недвижимости, площадь которой превышает льготные нормы, сообщает 24 Канал.

То есть платить налог надо, если:

площадь квартиры – более 60 квадратных метров;

площадь дома – более 120 квадратных метров;

если есть и квартира, и дом – более 180 квадратных метров.

При этом учитывается общая площадь объекта, а не только жилая, отмечается в статье 266 НКУ. Если жилье не превышает эти показатели, налог не начисляют.

Также льготы могут действовать для отдельных категорий граждан или для недвижимости, расположенной на ВОТ, отмечают в Главном управления ГНС в Запорожской области.

Какую сумму придется заплатить в 2026 году?

Размер налога определяют местные советы, но ставка не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за квадратный метр. В 2026 году это ориентировочно до 120 гривен за квадрат сверх нормы.

Сумма формируется в зависимости от площади жилья. Например:

квартира 80 квадратных метров – облагаются налогом 20 квадратов, около 2 400 гривен;

квартира 100 квадратных метров – примерно 4 800 гривен;

дом 150 квадратных метров – около 3 600 гривен.

Для крупной недвижимости предусмотрен дополнительный платеж. Если площадь квартиры превышает 300 квадратных метров или дома – 500 квадратных метров, каждый год добавляется еще 25 тысяч гривен.

Когда нужно уплатить налог?

В 2026 году владельцы платят налог за 2025 год. Налоговая служба направляет уведомление с рассчитанной суммой до 1 июля – по почте или в электронном кабинете плательщика.

После получения платежки есть 60 дней для оплаты, отмечают в Главном управлении ГНС в Донецкой области. Если этот срок пропустить, применяются штрафы:

до 30 дней просрочки – 5% от суммы 5% от суммы;

более 30 дней – 10%.

Если задержка превышает 90 дней, дополнительно начисляется пеня, которая исчисляется ежедневно.

Почему в платежках возникают ошибки?

Налоговые уведомления формируются на основе государственных реестров, но эти данные не всегда обновляются вовремя. Из-за этого в платежках могут появляться неправильные суммы или даже лишние объекты, сообщает Государственная налоговая служба.

Если сумма в сообщении вызывает сомнения, ее не стоит оплачивать сразу. Сначала нужно обратиться в налоговую службу для сверки данных.