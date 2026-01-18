Важно для Украины: сколько украинцев на самом деле уплатили налог на недвижимость в 2025 году

В 2025 количество украинцев, которые уплатили налог на недвижимость, выросло. Для понимания, в прошлом году эти поступления составили более 12,7 миллиарда гривен.

Сколько украинцев уплатили налог на недвижимость в 2025 году?

Всего в 2025 году налог на недвижимость уплатили – примерно 1,1 миллиона украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Рост поступлений свидетельствует о повышении налоговой дисциплины и ответственное отношение плательщиков к выполнению своих налоговых обязательств,

– отметила налоговая.

Интересно! В 2025 году поступления за налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, были на 19,3% или на 2,1 миллиарда гривен больше чем в 2024.

Где заплатить больше всего:

лидерами являются киевляне – 2,5 миллиарда гривен за 2025 год;

Львовская область – 1,3 миллиарда гривен;

Киевская – 1,3 миллиарда гривен;

Днепропетровская – 1,2 миллиарда гривен.

Заметим, что в 2026 году физлица будут платить налог за 2025 год. Для украинцев этот платеж возрастет. Хотя ставки, остаются те, что и были, сообщает ГУ ГНС Украины во Львовской области.

Размер налога меняется, поскольку изменился размер минимальной заработной платы. Для примера: ставка налога по Львову составляет один процент от размера минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января 2025 года (8 тысяч гривен) и будет равна 80 гривен за 1 квадратный метр избыточной площади,

– отмечает издание.

Что важно знать о налоге на недвижимость сейчас?