Налог на жильё начислили, но сумма не сходится: 4 причины ошибок

Налог на недвижимость в 2026 году начисляют автоматически, однако в платежках могут появляться неточности. В таких случаях владельцам советуют сверить информацию с налоговой, чтобы не переплачивать и не накапливать долги.

Когда нужно свериться с ГНС?

Самой частой причиной ошибок в платежках становятся ошибки в характеристиках жилья, пишет юридическая компания YANKIV.

В документе могут указать большую площадь, другой тип объекта или некорректную долю в собственности, и это напрямую влияет на сумму налога.

Еще одна распространенная ситуация – налог начислили на жилье, которое уже продано. Так случается, когда данные в реестрах обновляются с задержкой, поэтому информацию приходится уточнять самостоятельно через налоговую.

Отдельно стоит проверить начисления, если не учтены льготы. Например, когда площадь жилья подпадает под необлагаемую норму, но в платежке это не отражено.

Также обратиться в ГНС стоит, если объект появился в собственности недавно или, наоборот, уведомление вообще не поступило.

Как проверить правильность налога?

В 2026 году проверить начисления можно онлайн. Самые полные данные доступны в электронном кабинете налогоплательщика, где отображаются все объекты, суммы к уплате, переплаты и долги, пишет Государственная налоговая служба.

Дополнительно можно воспользоваться приложениями "Дія" или "Моя налоговая". Они позволяют быстро проверить, есть ли задолженность и совпадают ли данные с реальными характеристиками жилья.

Важно! В уведомлении-решении налоговая указывает ключевые параметры – площадь, адрес объекта и сумму налога. Именно эти данные нужно сверить с документами на недвижимость. Если есть расхождения, стоит подать заявление на сверку.

Что меняется после сверки данных?

После проверки налоговая может пересчитать сумму. Если подтвердится ошибка, начисления уменьшат или отменят для конкретного объекта. Если же в данных были неточности в пользу владельца, сумму могут доначислить.

Какую сумму придется заплатить в 2026 году?