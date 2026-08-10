Налог на проданную квартиру все равно начислили: нужно ли его платить

Налог на квартиру может быть начислен уже после ее продажи, но не стоит платить всю сумму сразу. Сначала нужно проверить, за какой период он был начислен и учла ли ГПСУ смену владельца.

Почему налог может быть взыскан после продажи квартиры

Налог на недвижимость для физических лиц рассчитывает Государственная налоговая служба, пишет 24 Канал.

После продажи квартиры бывшему владельцу не нужно отдельно уведомлять ГПСУ об изменении владельца. Сведения о переходе права собственности должны поступать в налоговую от органов государственной регистрации.

Однако в данных могут возникать расхождения. Например, в налоговом уведомлении может остаться квартира, которая человеку уже не принадлежит, или налог могут рассчитать за неверный период владения. Поэтому уведомление после продажи жилья еще не означает, что вся указанная в нем сумма ошибочна.

За какой период бывший владелец все же должен платить

Если квартиру продали в течение года, бывший владелец все равно должен уплатить налог за период, когда жилье еще принадлежало ему.

Налог для предыдущего владельца начисляется с 1 января до начала месяца, в котором прекратилось право собственности. Новому владельцу – начиная с месяца, когда он получил это право.

Например, если квартиру продали и право собственности прекратилось в мае, предыдущему владельцу могут начислить налог за январь – апрель. Поэтому после получения уведомления стоит в первую очередь проверить, за какие именно месяцы определили сумму.

Что делать, если налог начислили ошибочно

Если ГПСУ продолжила начислять налог уже после прекращения права собственности, можно обратиться в территориальный орган ГПСУ по месту регистрации. Там проверяют информацию об объектах недвижимости, их площади, доле в собственности и праве на льготы.

Подать заявление нужно:

через электронный кабинет налогоплательщика;

лично в налоговой;

по почте с копиями документов.

В заявлении необходимо указать, какие именно данные являются неверными, и приложить документы, подтверждающие это. После проверки налоговая проводит перерасчет, а предыдущее уведомление отменяют и высылают новое с правильной суммой.

Напомним, что информация о недвижимости иногда поступает в налоговую с опозданием, поэтому владельцу могут начислить налог сразу за два или три года.

Если уведомление не поступило, стоит самостоятельно проверить информацию о налоге на недвижимость через государственные сервисы. Больше всего данных предоставляет "Электронный кабинет налогоплательщика".