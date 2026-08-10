Чому податок може прийти після продажу квартири

Податок на нерухомість для фізичних осіб розраховує Державна податкова служба, пише 24 Канал.

Після продажу квартири колишньому власнику не потрібно окремо повідомляти ДПС про зміну власника. Відомості про перехід права мають надходити до податкової від органів державної реєстрації.

Однак у даних можуть виникати розбіжності. Наприклад, у податковому повідомленні може залишитися квартира, яка людині вже не належить, або податок можуть розрахувати за неправильний період володіння. Тому повідомлення після продажу житла ще не означає, що вся зазначена в ньому сума помилкова.

За який період колишній власник усе-таки має платити

Якщо квартиру продали протягом року, колишній власник все одно має сплатити податок за період, коли житло ще належало йому.

Податок для попереднього власника нараховують з 1 січня до початку місяця, в якому припинилося право власності. Новому власнику – починаючи з місяця, коли він отримав це право.

Наприклад, якщо квартиру продали й право власності припинилося у травні, попередньому власнику можуть нарахувати податок за січень – квітень. Тож після отримання повідомлення варто насамперед перевірити, за які саме місяці визначили суму.

Що робити, якщо податок нарахували помилково

Якщо ДПС продовжила рахувати податок уже після припинення права власності, звернутися можна до територіального органу ДПС за місцем реєстрації. Там перевіряють інформацію про об'єкти нерухомості, їхню площу, частку у власності та право на пільги.

Подати заяву треба:

через електронний кабінет платника;

особисто у податковій;

поштою з копіями документів.

У заяві потрібно вказати, які саме дані є неправильними, і додати документи, що це підтверджують. Після перевірки податкова проводить перерахунок, а попереднє повідомлення скасовують і надсилають нове з правильною сумою.

Нагадаємо, інформація про нерухомість іноді надходить до податкової із запізненням, тому власнику можуть нарахувати податок одразу за два або три роки.

Якщо повідомлення не надійшло, варто самостійно перевірити інформацію щодо податку на нерухомість через державні сервіси. Найбільше даних дає Електронний кабінет платника податків.