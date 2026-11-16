Продать квартиру без уплаты налогов можно не всегда: кому придется платить 23%

Продажа квартиры в Украине может обойтись владельцу в 23 % от дохода, хотя в некоторых случаях налоги вообще не нужно платить. Все зависит от того, как долго человек владеет жильем и сколько раз продавал недвижимость в течение года.

Когда можно не платить налоги при продаже квартиры

Продать квартиру без уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора можно при двух условиях: это первая продажа соответствующей недвижимости в течение календарного года, а жилье находится в собственности более трех лет, как указано в Налоговом кодексе Украины.

Исключение предусмотрено для квартир, полученных по наследству. Такое жилье можно продать без НДФЛ и военного сбора даже сразу после оформления наследства. Главное, чтобы это была первая продажа соответствующей недвижимости в течение года.

Какие налоги нужно платить при продаже квартиры в 2026 году

Если владелец продает квартиру, которой владеет менее трех лет, он должен уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Такие же ставки действуют и при второй продаже соответствующей жилой недвижимости в течение года, независимо от того, как долго она находилась в собственности.

При третьей и каждой последующей продаже в течение календарного года налоги, по общему правилу, увеличиваются до 23%: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Однако для унаследованной недвижимости предусмотрено исключение. Даже при третьей и последующих продажах такого имущества общая ставка составляет 10%.

Налоги рассчитываются исходя из стоимости квартиры, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже установленной в соответствии с законодательством оценочной или рыночной стоимости. Если продажа облагается налогом по ставке 18% НДФЛ, доход можно уменьшить на документально подтвержденные расходы на приобретение жилья при предусмотренных законом условиях. Это позволяет уменьшить сумму налога.

Напомним, ч квартиру с задолженностью по коммунальным услугам можно продатьт в 2026 году, если на недвижимость не наложен арест или другие законные ограничения. При этом долги предыдущего владельца не переходят к покупателю автоматически, если он не согласился взять их на себя.