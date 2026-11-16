Продати квартиру без податків можна не завжди: кому доведеться платити 23%

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Коли можна не сплачувати податки при продажі квартири

Продати квартиру без сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору можна за двох умов: це перший продаж відповідної нерухомості протягом календарного року, а житло перебуває у власності понад три роки, зазначено у Податковому кодексі України.

Виняток передбачений для квартир, отриманих у спадщину. Таке житло можна продати без ПДФО та військового збору навіть одразу після оформлення спадщини. Головне, щоб це був перший продаж відповідної нерухомості протягом року.

Які податки потрібно платити при продажі квартири у 2026 році

Якщо власник продає квартиру, якою володіє менш ніж три роки, він повинен сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору. Такі самі ставки діють і під час другого продажу відповідної житлової нерухомості протягом року, незалежно від того, як довго вона перебувала у власності.

За третій та кожен наступний продаж протягом календарного року податки за загальним правилом зростають до 23%: 18% ПДФО та 5% військового збору. Однак для успадкованої нерухомості передбачено виняток. Навіть під час третього та наступних продажів такого майна загальна ставка становить 10%.

Податки розраховують із вартості квартири, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижчої за визначену відповідно до законодавства оціночну або ринкову вартість. Якщо продаж оподатковується за ставкою 18% ПДФО, дохід можна зменшити на документально підтверджені витрати на придбання житла за передбачених законом умов. Це дозволяє зменшити суму податку.

Нагадаємо, квартиру з боргами за комунальні послуги можна продати у 2026 році, якщо на нерухомість не накладено арешт чи інші законні обмеження. При цьому борги попереднього власника не переходять до покупця автоматично, якщо він не погодився взяти їх на себе.