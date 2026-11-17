После смерти владельца квартира или дом не обязательно перейдут к его родственникам. Если наследники не приняли наследство или отказались от него, недвижимость при определенных условиях может перейти в собственность территориальной общины. Но это не происходит автоматически – сначала суд должен признать имущество отумершим наследством.

Когда недвижимость может быть признана отумершим наследством

Сколько времени есть у родственников, чтобы оформить наследство, когда местные власти могут претендовать на недвижимость и есть ли шанс вернуть ее, если срок пропущен. Об этом 24 Каналу рассказали адвокат, руководитель Prima Leader Group Дина Дрижакова и нотариус Наталья Манойло.

На принятие наследства закон отводит шесть месяцев со дня смерти человека. Если наследник не проживал постоянно с наследодателем, ему необходимо в течение этого времени обратиться к нотариусу с заявлением.

Если этого не сделать, считается, что человек не принял наследство. Исключение составляют родственники, которые постоянно проживали вместе с умершим на момент его смерти. Они считаются принявшими наследство, если не отказались от него. Отдельные правила предусмотрены для малолетних, несовершеннолетних и недееспособных лиц.

Важно! Если ближайшие родственники не приняли наследство, это еще не означает, что претендовать на него больше некому. Право на наследование может перейти к следующей очереди наследников.

Если же наследников нет, их лишили права на наследование, они не приняли имущество или отказались от него, может встать вопрос о признании наследства вымершим.

Наталья Манойло Нотариус Умершее наследство – это имущество умершего лица, которое в силу определенных законом обстоятельств по решению суда переходит в собственность территориальной общины.

Такую процедуру предусматривает статья 1277 Гражданского кодекса Украины. В то же время имущество не становится отумершим только потому, что прошло шесть месяцев и никто не обратился к нотариусу. Для этого требуется отдельное решение суда.

Когда община может претендовать на квартиру или дом

После смерти владельца должен пройти как минимум год, прежде чем можно будет обратиться в суд с заявлением о признании наследства отумершим.

Обратите внимание! Шестимесячный срок касается принятия наследства родственниками, а один год – возможности инициировать его передачу общине.

Заявление при наличии законных оснований должен подать орган местного самоуправления. Однако он не единственный, кто может обратиться в суд.

По словам Натальи Манойло, таким правом также обладают:

кредитор наследодателя;

владельцы или пользователи смежных земельных участков – если речь идет о наследовании земель сельскохозяйственного назначения.

Даже по истечении года недвижимость не переходит общине сама по себе. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение о признании наследства вымершим. Только после этого имущество переходит в собственность территориальной общины.

Если в состав наследства входит квартира или дом, они становятся собственностью общины по месту нахождения недвижимости.

Могут ли местные власти продать унаследованную общиной квартиру

После перехода недвижимости в собственность территориальной общины местные власти могут распоряжаться ею в соответствии с законом. Например, сдать квартиру в аренду или продать ее.

Поэтому для родственников, которые не позаботились об оформлении наследства, риск вполне реален: со временем имущество может оказаться в собственности общины, а впоследствии его могут отчуждать.

Важно и то, что вместе с имуществом к общине переходят определенные законом обязательства перед кредиторами умершего. Если кредитор своевременно заявил свои требования, территориальная община отвечает за долги наследодателя, но только в пределах стоимости имущества, которое она получила.

Можно ли вернуть недвижимость, если пропустили срок

Пропущенные шесть месяцев не всегда означают, что наследник окончательно утратил право на квартиру или дом. Закон предусматривает несколько способов исправить ситуацию:

Первый – договориться с другими наследниками, которые уже приняли наследство. Если они дадут письменное согласие, человек, пропустивший срок, сможет подать нотариусу заявление о принятии наследства.

Второй способ – обращение в суд. Если срок был пропущен по уважительной причине, суд может установить дополнительный срок для подачи заявления. Однако причины необходимо подтвердить доказательствами.

Даже если недвижимость уже признана отумершей, ситуация не безнадежна.

В соответствии со статьей 1280 Гражданского кодекса Украины предусмотрена возможность защиты прав наследника, который впоследствии приобрел право на наследство.

Если имущество еще сохранилось, человек может потребовать его возврата. Если же община уже продала недвижимость, наследник может потребовать денежную компенсацию.

То есть судебное решение о признании наследства отумершим не в каждом случае ставит окончательную точку в истории с имуществом. Важно, действительно ли человек имеет право на наследство, может ли он это доказать и что уже успела сделать община с недвижимостью.

Что делать, если наследство до сих пор не оформлено

Если после смерти родственника у наследника есть право на квартиру или дом, но он не обратился к нотариусу вовремя, лучше не откладывать выяснение обстоятельств. Прежде всего стоит проверить, было ли открыто наследственное дело, есть ли другие наследники и не начала ли местная Рада процедуру признания имущества вымершим.

В частности, следует:

выяснить, было ли открыто наследственное дело после смерти владельца;

проверить, что еще имеет право на наследование и принял ли кто-либо из родственников наследство;

обратиться к нотариусу и уточнить, какие документы необходимы для оформления имущества;

если шестимесячный срок истек, выяснить, можно ли получить согласие других наследников или обратиться в суд;

проверить, не подал ли местный совет заявление о признании наследства вымершим.

Важно! Само по себе проживание в квартире или оплата коммунальных услуг не всегда подтверждают принятие наследства. Более важными являются конкретные обстоятельства и документы.

Если наследники не оформили недвижимость, она не становится автоматически собственностью общины по истечении шести месяцев. Но и оставаться в таком статусе бесконечно она не может: при предусмотренных законом условиях имущество может быть признано отумершим наследством в судебном порядке. Поэтому родственникам, имеющим право на квартиру или дом, не стоит ждать, пока этим вопросом займутся местные власти.

К слову, даже за завещание точно не гарантирует получение имущества т конкретным человеком. При определенных обстоятельствах его можно обжаловать, а право на недвижимость – пересмотреть. Основанием для отмены завещания может стать несогласие прямых наследников.