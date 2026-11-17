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Коли нерухомість можуть визнати відумерлою спадщиною

Скільки часу є у родичів, щоб оформити спадщину, коли місцева влада може претендувати на нерухомість і чи є шанс повернути її, якщо строк пропущено. Про це 24 Каналу розповіли адвокатка, керівниця Prima Leader Group Діна Дрижакова та нотаріуска Наталія Манойло.

На прийняття спадщини закон відводить шість місяців від дня смерті людини. Якщо спадкоємець не проживав постійно зі спадкодавцем, йому потрібно протягом цього часу звернутися до нотаріуса із заявою.

Якщо цього не зробити, вважається, що людина не прийняла спадщину. Виняток – родичі, які постійно проживали разом із померлим на момент його смерті. Вони вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо не відмовилися від неї. Окремі правила передбачені для малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб.

Важливо! Якщо найближчі родичі не прийняли спадщину, це ще не означає, що претендувати на неї більше нікому. Право на спадкування може перейти до наступної черги спадкоємців.

Якщо ж спадкоємців немає, їх усунули від права на спадкування, вони не прийняли майно або відмовилися від нього, може постати питання про визнання спадщини відумерлою.

Наталія Манойло Нотаріус Відумерла спадщина – це майно померлої особи, яке через визначені законом обставини за рішенням суду переходить у власність територіальної громади.

Таку процедуру передбачає стаття 1277 Цивільного кодексу України. Водночас майно не стає відумерлим лише тому, що минуло шість місяців і ніхто не звернувся до нотаріуса. Для цього потрібне окреме рішення суду.

Коли громада може претендувати на квартиру або будинок

Після смерті власника має минути щонайменше рік, перш ніж можна буде звернутися до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою.

Зазначимо! Шестимісячний строк стосується прийняття спадщини родичами, а один рік – можливості ініціювати її передачу громаді.

Заяву за наявності законних підстав має подати орган місцевого самоврядування. Однак він не єдиний, хто може звернутися до суду.

За словами Наталії Манойло, таке право також мають:

кредитор спадкодавця;

власники або користувачі суміжних земельних ділянок - якщо йдеться про спадкування земель сільськогосподарського призначення.

Навіть після завершення року нерухомість не переходить громаді сама собою. Суд має розглянути заяву й ухвалити рішення про визнання спадщини відумерлою. Лише після цього майно переходить у власність територіальної громади.

Якщо у складі спадщини є квартира чи будинок, вони стають власністю громади за місцем розташування нерухомості.

Чи може місцева влада продати успадковану громадою квартиру

Після переходу нерухомості у власність територіальної громади місцева влада може розпоряджатися нею відповідно до закону. Наприклад, передати квартиру в оренду або продати її.

Тож для родичів, які не подбали про оформлення спадщини, ризик цілком реальний: з часом майно може опинитися у власності громади, а згодом його можуть відчужити.

Важливо й те, що разом із майном до громади переходять визначені законом зобов'язання перед кредиторами померлого. Якщо кредитор своєчасно заявив вимоги, територіальна громада відповідає за борги спадкодавця, але лише в межах вартості майна, яке вона отримала.

Чи можна повернути нерухомість, якщо пропустили строк

Пропущені шість місяців не завжди означають, що спадкоємець остаточно втратив право на квартиру чи будинок. Закон передбачає кілька способів виправити ситуацію:

Перший – домовитися з іншими спадкоємцями, які вже прийняли спадщину. Якщо вони письмово погодяться, людина, яка пропустила строк, зможе подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Другий шлях – звернення до суду. Якщо строк пропустили з поважної причини, суд може визначити додатковий час для подання заяви. Однак причини потрібно підтвердити доказами.

Навіть якщо нерухомість уже визнали відумерлою, ситуація не безнадійна.

Відповідно до статті 1280 Цивільного кодексу України, передбачена можливість захисту прав спадкоємця, який згодом набув право на спадщину.

Якщо майно ще збереглося, людина може вимагати повернути. Якщо ж громада вже продала нерухомість, спадкоємець може вимагати грошову компенсацію.

Тобто судове рішення про визнання спадщини відумерлою не в кожному випадку ставить остаточну крапку в історії з майном. Важливо, чи справді людина має право на спадщину, чи може це довести та що вже встигла зробити громада з нерухомістю.

Що робити, якщо спадщину досі не оформили

Якщо після смерті родича у спадкоємця є право на квартиру або будинок, але він не звернувся до нотаріуса вчасно, краще не відкладати з'ясування обставин. Насамперед варто перевірити, чи відкривали спадкову справу, чи є інші спадкоємці та чи не почала місцева рада процедуру визнання майна відумерлим.

Зокрема, варто:

з'ясувати, чи відкривалася спадкова справа після смерті власника;

перевірити, хто ще має право на спадкування і чи прийняв хтось із родичів спадщину;

звернутися до нотаріуса й уточнити, які документи потрібні для оформлення майна;

якщо шестимісячний строк минув, з'ясувати, чи можна отримати згоду інших спадкоємців або звернутися до суду;

перевірити, чи не подала місцева рада заяву про визнання спадщини відумерлою.

Важливо! Саме по собі проживання у квартирі або сплата комунальних послуг не завжди підтверджують прийняття спадщини. Важливішими є конкретні обставини та документи.

Якщо спадкоємці не оформили нерухомість, вона не стає автоматично власністю громади після шести місяців. Але й залишатися в такому статусі нескінченно не може: за передбачених законом умов майно можуть визнати відумерлою спадщиною через суд. Тому родичам, які мають право на квартиру чи будинок, не варто чекати, поки цим питанням займеться місцева влада.

До слова, навіть заповіт точно не гарантує отримання майна конкретною людиною. За певних обставин його можна оскаржити, а право на нерухомість можна переглянути. Підставою для скасування заповіту може стати незгода прямих спадкоємців.